"Un rare livre annoté par Virginia Woolf éclaire son processus créatif" (Actualitte.com)

Signalé par Actualitte.com :

La bibliothèque Fisher de l'Université de Sydney a finalisé la numérisation d'un exemplaire du premier roman de Virginia Woolf (1882-1941), annoté par l'autrice elle-même. Ce document rarissime est désormais accessible à tous les chercheurs, lecteurs et curieux et rend compte de l'évolution du style de la romancière.

"Virginia Woolf écrit La Traversée des apparences (The Voyage Out) juste avant le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Il est publié l'année suivante à Londres pour la première fois, et marque la naissance de sa carrière littéraire. En France, il faut attendre 1948 pour qu’il soit publié en français par Le cahier Gris, dans une traduction de Ludmila Savitzky.

L'ouvrage en question est un exemplaire personnel de l'auteure, dans lequel elle a fait apparaitre des annotations destinées à son éditeur. Elle préparait en effet la première édition américaine de son roman, publiée par George H. Doran en 1920.

Deux exemplaires sont connus pour avoir recueilli ces notes. L’un d’eux a été acquis dans les années 1970 par l’Université de Sydney, auprès d’un libraire spécialisé dans les livres rares. En raison d'une erreur humaine de classement, l'ouvrage est perdu jusqu'à être retrouvé en 2021 par un responsable des services de métadonnées de la bibliothèque Fisher, Simon Cooper. […]"

