Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique

Université Djilali BOUNAAMA , Khemis-Miliana

Faculté des Lettres et des Langues

Appel à contributions pour un numéro Spécial –Varia - de Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels «CDLC»

Volume 1 Numéro 2

Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels «CDLC» est une revue scientifique internationale semestrielle d’expression française, essentiellement consacrée à l’enseignement/apprentissage du français dans tous ses états. Elle est en libre accès et éditée par la faculté des lettres et des langues, Université Djilali BOUNAAMA- Khemis Miliana, Algérie.

Elle diffuse des recherches théoriques, empiriques et/ou interdisciplinaires relatives à la didactique des langues et des cultures, aux sciences du langage, à la sociolinguistique, à la littérature et aux sciences de l’éducation.Cette revue tient en compte la diversité, la pluralité et la coexistence de nombreux contextes qui se valent à travers plusieurs situations.

La revue Contextes Didactiques, Linguistiques et Culturels «CDLC» s’intéresse aux travaux scientifiques relevant de la confrontation de différents contextes (didactiques, pédagogiques, linguistiques, littéraires, culturels, sociaux et sociolinguistiques) dans les échanges en situations d’apprentissage, d’enseignement et de formation.

Animée par un comité de rédaction totalement indépendant, cette revue, publie en français, des articles, des comptes rendus et des notes de lecture critiques des publications récentes dans les champs suivants :

-Didactique des langues et des cultures.

-Etudes littéraires et culturelles.

-Sciences du langage et analyse du discours.

-Sciences de l’éducation et psychopédagogie. -Etudes linguistiques et sociolinguistiques.

-Arts et lettres.

-Neurosciences et sciences cognitives.

Modalités de soumission :

Les textes proposés, d’une longueur de 10 à 15 pages, en français, (Times New Roman : 12 ; simple), accompagnées d’un résumé (en français, en anglais et en langue nationale du contributeur), doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue.

-Lien de téléchargement du Template: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/928

-Lien de soumission des articles : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/928Dib, M.

-Calendrier

• Date limite de réception des articles : 25 août 2023.

• Notification de d’acceptation : 30 août 2023.

• Publication et mise en ligne : septembre 2023.

-Email de contact: revue.cdlc@gmail.com et revue.cdlc@univ-dbkm.dz

-Site de la revue : http://univ-dbkm.dz/openjournalsys/index.php/CDLC

-Lien de la revue sur la plateforme ASJP : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/928