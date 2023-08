Michel Briand, Sandrine Dubel, Ariane Eissen (dir.), Rire et dialogue (La Licorne, n° 126)

Le genre du dialogue s’élabore, dans l’Athènes du ive siècle, en réponse critique à la comédie, comme le suggèrent leurs rapports originels, et complexes : Aristophane n’est-il pas un convive du Banquet de Platon, et Socrate d’abord un personnage de la comédie ancienne ?

Ce volume se propose donc d’examiner le rire dialogal ou, si l’on préfère, les usages plaisants du dialogue, en se demandant comment et pourquoi l’on rit dans les dialogues, étant entendu que ce rire peut aller du léger sourire à la moquerie la plus féroce, de la comédie à la conversation, de la farce à la satire sociale, en passant par toutes les nuances possibles, dont les canoniques spoudogeloion, ou serio ludere.

Si l’on s’est intéressé aux mécanismes dialogaux du rire, on a considéré comme cruciale aussi l’étude de ce que le rire fait au dialogue, qu’il s’agisse du rire mis en scène dans le dialogue ou du rire que peut susciter ou non le dialogue, dans sa réception notamment.

La perspective d’ensemble est interdisciplinaire, rassemblant des spécialistes de périodes et approches diverses, Antiquité, Renaissance, Âge Classique et Lumières, littérature comparée, études théâtrales et linguistique cognitiviste. Cette diachronie large est traversée par la figure de Lucien, inventeur d’un dispositif hybride devenu un modèle soumis à de multiples variations, de Rabelais à Diderot.

Au fil des études se profilent quelques éléments de conclusion : dans le meilleur des cas, le rire pousse le dialogue à ses limites, désamorce les automatismes de pensée, tient à distance les normes sociales et favorise une véritable expérience philosophique. Mais il peut aussi le subvertir radicalement et l’amener à un point de rupture.

Sommaire

Ariane Eissen et Michel Briand

Avant-propos. Rire et dialogue : modèles, paradoxes, normes, critiques

Quels modèles dialogiques pour le dialogue ?

Paradoxes et décalagesRire et sociabilité

Critiques du rire dialogal

Gilles Col

Dialogue, rire, cognition : quelques pistes

Réseau d’espaces mentaux et construction du sens

Dialogue et espaces mentaux : co-distribution de la construction du sens

Les plaisanteries : cas de glissement de cadres organisationnels

Rire dans le dialogueMots de conclusion

Modèles antiques

Christine Kossaifi

Rire et dialogue en miroir l’exemple des idylles VII et I de Théocrite

Rire et dialogue dans l’idylle VII : une riche et subtile dialectique

Une scène d’investiture poétique ?

Le sourire de Lycidas ou le franchissement d’un seuil

Entre ἀλαζονεία et εἰρωνεία : la réponse de Simichidas

Un divin sourire : le point d’orgue final

Antagonisme ou complicité ? aphrodite et daphnis dans l’idylle I

Une relation antagoniste ?Relever Daphnis : de la psychologie à la poésie

Conclusion

Anne-Marie Favreau-Linder

« Ici tu pourras rire sans fin… » : Lucien et le rire des morts (Dialogues des morts)

Figures de rieurs et satire

La comédie de la mort : mécanismes de mise à distance

Rire de la condition humaine ?

Le dialogue des morts comme memento mori

Un rire ambigu ?

Michel Briand

Tel un hippocentaure… Méta-dialogue et satire dans La Double Accusation ou les tribunaux de Lucien

Le dialogue lucianesque, constitutivement trans-générique et méta-fictionnel

L’hippocentaure (33-35) ou le triomphe rieur de l’hybride

L’ouverture para-mythologique : une justice pluriverselle

Les cinq procès allégoriques : du plaisir théâtral, satirique, cognitif, culturel

Épilogue. Rire et dialogue, dialogue et rire : le spoudogeloion théâtralisé

Les « fils » de Lucien

Jean Lecointe

« L’homme est le propre du rire » le dialogue lucianique au prisme de l’humanisme renaissant

La poétique d’érasme, une poétique lucianique.

Le serio ludere

Le decorum des personnes

L’enargeia

Lucien et la « réplique para ten doxan »

L’« altercat » para ten doxan à la renaissance, d’Érasme à « Louise Labé »

Érasme« Louise Labé »Le Cymbalum mundi

Bernd Renner

« Vous jà ne m’en ferez rire » : rire, ironie et dialogue de Lucien à Rabelais et Béroalde de Verville

Dominique Bertrand

Rire avec les morts : un dialogue auctorial de Voltaire avec Lucien

Réappropriation facétieuse du dialogue des morts

La facétie contre le badinage : un dispositif de vérité risquée à l’épreuve du rire et de la censure

La parrhesia et le rire à l’épreuve de la censure

Jeux de masques auctoriaux

Ariane Eissen

Rire d’un dialogue impossible avec Giorgio Manganelli

Une interview impossible ?

Un monodialogue

Deux nihilistes (iconoclastes) aux enfers

Rire et sociabilité

Patricia Gauthier

Rire dans les dialogues de romans comiques

Françoise Le Borgne

De la scène comique au dialogue philosophique : la question du rire dans Le Neveu de Rameau

La critique de la comédie

Le dialogue : un garde-fou ?

Rire avec Lucien

Jeanne Chiron

Du rire de consensus à l’éloge de la gaieté dans les dialogues éducatifs des Lumières

Vertus éducatives du rireLe rire impossible ?

Le corps dressé

Consensus social et usage de la honte

Consensus moral

Consensus de genre

De la vraisemblance à la philosophie : éloquences du rire

Vraisemblance stylistique et naïveté enfantine

Le rire au cœur des stratégies éducatives

Bernard Faivre

Le dialogue à une voix

Le spectateur absent

Le spectateur partenaire du monologue

Les détours de la connivence

Note sur les auteur.e.s