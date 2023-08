Edyta Kociubińska (dir.), L’Artiste de la vie moderne. Le dandy entre littérature et histoire

Narcisse ? Cambrioleur ? Illusionniste ? Le dandy n’arrête pas de changer de rôles, de se mettre en scène afin de protéger son moi véritable et garder son indépendance. Or, ne l’oublions pas, sa première obligation est d’étonner. En tant que maître du jeu des apparences, il s’invente des poses et s’amuse à cacher son visage derrière de nombreux masques pour dérouter son public. De Fortunio à Arsène Lupin, de Saint-Just à Romain Gary, sans oublier la femme dandy, les seize études du présent ouvrage font défiler une exceptionnelle galerie de figures qui jalonnent l’histoire du dandysme. On y découvrira l’art d’être dandy et des incarnations inattendues, voire surprenantes de ce personnage mystérieux, aussi bien littéraires qu’historiques. Haut les masques donc ! Que le spectacle commence !

Narcissus? Burglar? Illusionist? The dandy never stops changing roles, putting himself on stage in order to protect his true self and maintain his independence. But let us not forget that his first obligation is to amaze. As a master of appearances, he invents poses and derives pleasure from hiding his face behind multiple masks to confuse his audience. From Fortunio to Arsène Lupin, from Saint-Just to Romain Gary, without forgetting the female dandy, the sixteen studies in this book present an exceptional gallery of figures that delineate the history of dandyism. We will discover the art of being a dandy and unexpected, even surprising incarnations, both literary and historical, of this mysterious character. So, masks up! Let the show begin!

Sommaire

Introduction : Savoir jouer ou mourir, par Edyta Kociubińska

Première partie Métamorphoses romanesques

Maxime Foerster

Fortunio, le dandy d’Inde

Marie-Hélène Dumont

Eugène Sue et le « mal du siècle » – portraits de dandys désenchantés

Shoshana-Rose Marzel

La face sombre du dandy balzacien

Roxanne Covelo

L’évolution du dandy transgresseur dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly

Aurélien Lorig

Jules Vallès et le dandysme. Lectures, chroniques et romans

Esther Bautista Naranjo

Le Masque (1889) de Maupassant, récit d’un dandy dans l’embarras

Ryan Atticus Doherty

Prince d’enfances et de décadences : Narcisse comme dandy dans les contes de fées de Jean Lorrain

Cédric Hannedouche

Arsène Lupin : des bandits gentilshommes au dandy bandit

Marie-Christine Garneau de l’Isle-Adam

Le dandy idéal : la femme héroïque ? La lionne athlétique ? Généalogie de la femme dandy à travers Chateaubriand, Baudelaire, Gautier et George Sand

Deuxième partie Figures aux mille visages

Ronan Chalmin

Saint-Just : un dandy à la Convention

Emma Bielecki

Du dandysme et de Robert-Houdin : le prestidigitateur comme dandy

Edyta Kociubińska

Robert de Montesquiou, dandy décadent et ses doubles littéraires

Fleur Hopkins-Loféron

L’épée et la plume : Jean Joseph-Renaud, dandy sportif

Stephen Steele, Anne-Françoise Bourreau-Steele

Louis de Gonzague Frick, l’amical dandy

Pierre Damamme, Pierre Azou

Henry de Montherlant ou la tentation du dandysme

Jérémy Labbé

Le dandysme de Romain Gary, la promesse de Roman Kacew