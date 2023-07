Les félins de nos imaginaires (Bucarest)

L’imaginaire médiéval ménage aux félins une place de choix. Silhouettes marquantes de la fiction comme le lion, fidèle compagnon du chevalier arthurien Yvain, comme l’adroit chat Tibert du Roman de Renart ou enfin le diabolique Chat Palu, adversaire du roi Arthur, les félins occupent parfois le devant de la scène. Omniprésents aussi dans l’héraldique réelle ou imaginaire ils semblent être, entre autres, les signes identitaires préférés des rois angevins. Des léopards sur le bouclier avec lequel Geoffroy Plantagenêt est représenté sur sa plaque funéraire, premières armoiries occidentales stables connues à ce jour, en passant par la personnalité du roi Richard « Cœur de Lion » et par les décorations aux léopards sur le trône du roi-chevalier Erec, les félins semblent faire face subtilement au pouvoir Capétien ou bien l’accompagner de manière complémentaire.

Chargé de symbolique politique et sociale, le félin, et surtout le lion, se retrouve aussi dans la théologie médiévale christocentrique et les bestiaires dont la symbolique garde encore beaucoup de mystères à percer. Très importante dans les rêves prophétiques, qui fascinent aussi bien les chroniqueurs et les poètes, l’image du félin présente des particularités qui la détachent de celles des autres bêtes. Les représentations de ces animaux impressionnants et leur dimension symbolique sont encore à explorer pour le monde occidental mais aussi pour les espaces orientaux qui les ont vus naître et évoluer.

Ce colloque est consacré en priorité aux félins dans l’imaginaire du Moyen Âge et de la Renaissance, tels qu’ils apparaissent dans les textes et dans les images. Une section sera également consacrée à leur devenir pendant les siècles de l’Ancien Régime et à l’époque moderne. Leur réception dans la fiction et les films contemporains mérite aussi d’être explorée.

Le colloque aura lieu en format hybride. Les langues de communication sont le français et l'anglais.

Pour les participants venant de l’étranger la prise en charge du voyage et du logement n’est pas garantie. Les propositions d’intervention, accompagnées d’un résumé de quelques lignes, sont à envoyer du 1er juin 2023 au 1er février 2024 aux trois adresses :

catalina.girbea@lls.unibuc.ro

alexandra.ilina@lls.unibuc.ro

alexandra.rizoiu@lls.unibuc.ro

Comité d’organisation : Catalina Girbea, Alexandra Ilina, Camelia Rizoiu (Université de Bucarest)

Comité scientifique : Martin Aurell (Université de Poitiers), Christine Ferlampin-Acher (Université de Rennes 2), Catalina Girbea (Université de Bucarest), Alexandra Ilina (Université de Bucarest), Alain Marchandisse (Université de Liège), Camelia Rizoiu (Université de Bucarest), Richard Trachsler (Université de Zurich)