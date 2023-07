Recherche vacataire en expression-communication (Châtellerault)

Le Département Techniques de Commercialisation de l'IUT DE POITIERS (site de Châtellerault) recherche un(e) vacataire pour des TD et TP d'expression, de communication et de culture générale à compter de septembre 2023 et pour le premier semestre.

Contenu des enseignements :

Communication écrite et orale en situation professionnelle.

Rédaction : correction grammaticale et orthographe, formulation, vocabulaire...

Communication : adaptation au destinataire, à la situation d'énonciation...

Culture générale : préparation aux concours des écoles de commerce, de l'IAE. Exposés sur des livres, des films.

Profil recherché :

Professeur de français en BTS, de lycée ou de collège en activité.

Etudiant en Lettres, 3ème cycle de l’enseignement supérieur, moins de 28 ans.

Attention ! Le français doit obligatoirement être la langue maternelle de la personne recrutée.

NB : L'enseignante permanente de Lettres pourra encadrer les débuts des vacataires.

Dossier : Envoyer CV et lettre de motivation en pdf à : severine.denieul@univ-poitiers.fr, dès que possible et au plus tard le 30 août 2023.