Les mots de Taïwan : émergences, médiations, interprétations (Inalco, Paris)

Taïwan interpelle le chercheur, qu’il soit historien, anthropologue, sociologue, économiste, politologue, linguiste, géographe, démographe, expert en études théâtrales, en communication, en sciences informatiques, conservateur des musées ou acteur de la vie culturelle.

Cette île située en Asie de l’Est, souvent désignée en Europe par le terme occidental « Formosa » est relativement peu connue alors qu’elle est régulièrement citée dans les médias et dans les réseaux sociaux, en France et à travers le monde.

Notre colloque évoquera les développements de Taïwan, sa société, sa littérature, ses religions, ses langues et ses liens avec le monde, ainsi que ses perspectives d’évolution, compte tenu d’un environnement géopolitique complexe, sans perdre de vue la manière dont Taïwan s’inscrit dans le champ de la recherche en France.

- Comment décrire et résumer la particularité et les caractéristiques de Taïwan ?

- Quels concepts ont tracé les mutations, la modernité, l’identité et la mémoire collective de l’île ?

- De quelle manière Taïwan a pu tisser des réseaux avec la France et avec le monde ?

- Comment affiner et renouveler notre compréhension sur Taïwan ?

Le mot constitue un lieu de pénétration privilégié de contenus culturels. Certains mots, plus que d’autres, semblent incarner le mode de pensée, les idéaux des locuteurs d’une langue et portent en eux une forte charge d’inconscient collectif.

Dans cet esprit, ce colloque interrogera les mots qui permettent de cerner au mieux Taïwan, afin de favoriser le partage d’expériences scientifiques variées et de susciter la réflexion autour de nos formations universitaires dans le domaine des études taïwanaises.

Structuré autour de thématiques variées, notre événement scientifique international accueillera des propositions de communication de tout horizon disciplinaire. Il sera ouvert à tous les étudiants et au grand public, réunira des enseignants et des chercheurs, confirmés et en début de carrière, spécialistes de Taïwan et du taïwanais, français et étrangers.

Les langues du colloque : français, anglais, taiwanais, mandarin.

Les propositions seront soumises à l’adresse électronique suivante : chan-yueh.liu@inalco.fr au plus tard le 1er septembre 2023.

Responsable Scientifique :

Chanyueh Liu (Docteur -Inalco)

Comité scientifique :

Fiorella Allio (Chargée de cherche-CNRS)

Stephane Corccuf (MCF-IUP Lyon)

Mingju Fan (PU-NCCU Taïwan)

Vanessa Frangville (PU-ULB)

Samia Ferhat (MCF-Paris Nanterre)

Rachel Juan (PU-NCCU Taiwan)

Huilu Khoo (PU-NTNU Taïwan)

Tehsin Liu (MCF-NTU Taïwan)

Lili Lian (MCF-Université Ursuline Wenzao Taïwan)

Marco Lazzarotti (Lecturer-Université de Heidelberg Allemagne)

Thomas Szende (PU-Inalco)

Scott Simon (Chair-Université of Ottawa, Canada)

Lionel Siame (MCF-Université d’Aix en Provence)

Chunyen Wang (MCF-NTU Taïwan)

Comité d’organisation :

Chanyueh Liu (Docteur-Inalco-Plidam)

Cristina Birsan (Responsable administrative-Plidam).