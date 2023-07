Le ressentiment dans la littérature française (Rivista Costellazioni, n° 29)

Rivista Costellazioni, n° 29

Le ressentiment dans la littérature française

Editeur : Prof. Luca Bevilacqua, Université de Rome Tor Vergata

Le mot ressentiment est souvent utilisé comme synonyme de rancœur ou de colère en réponse à un tort physique ou moral subi. C’est-à-dire qu’il prend la forme d'une réaction individuelle ou collective - liée à des expériences douloureuses - qui peut tendre, à travers la vengeance, à réparer le tort subi par un individu.

Néanmoins, il existe d’autres cas, où le ressentiment n’est pas la réponse à un dommage dont l’individu est victime, mais plutôt une forme d’inversion de sentiments initialement positifs.

Un premier exemple est le ressentiment ou la colère que ressent la personne qui a reçu un service, une aide ou un cadeau, et qui remplace ou annule la gratitude initiale. Le poids d’une sorte de dette inextinguible produit un sentiment d’infériorité et de culpabilité. Le bienfaiteur découvre ainsi, non sans étonnement, qu’il devient l’objet de la rancune et de l’hostilité, ou même de la haine, de la part de la personne qu’il a aidée.

Dans d’autre situations, liées à des dynamiques amoureuses, le ressentiment peut découler d’expériences initialement positives. L’élan de l'amant, indépendamment de la réponse de la personne aimée, peut prendre avec le temps un caractère obsessionnel. Pour l’amant, l’omniprésence de la pensée amoureuse peut se transformer en une expérience encombrante et, à certains égards, persécutrice et conduire l’amant à confondre ces émotions négatives avec la personne aimée : l’individu qui est à l’origine de cette forme d’obsession devient un ennemi ou à un persécuteur, indépendamment de ses actions, car il attire sur soi une colère qui peut avoir des issues destructrices.

Quelques pistes de réflexion sont suggérées :

- Les thèmes de la générosité, de la gratitude (ou de l'ingratitude) et de la dette, en termes économiques et sociaux, dans le roman.

- La réponse agressive de celui qui reçoit un don ou un bienfait à l’encontre de son bienfaiteur en tant que trait psychologique chez les personnages dans différents genres littéraires (comédie, tragédie, farce, nouvelle, roman, mémoires).

- La violence et le ressentiment, individuels ou collectifs, dans les écritures de guerre.

- Le ressentiment comme revers de l’amour dans la poésie lyrique de différentes époques : de la Renaissance au XXe siècle.

- Les figures et les expressions de la relation conflictuelle entre précurseurs et successeurs dans le domaine littéraire et critique (voir "l’anxiété de la dette" d’après Harold Bloom, The Anxiety of Influence).

Chaque article ne devra pas dépasser les 40 000 caractères, résumé (en anglais), notes et bibliographie compris. Conformément au règlement de l’Anvur, les articles seront soumis à une lecture en double aveugle. Les langues acceptées sont l'italien et le français. Les normes éditoriales peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali .

Les propositions (titre, résumé et brève bibliographie de référence) doivent être envoyées (avant le 31 mai 2024), accompagnées d'une courte biographie de l'auteur (50 mots maximum), à l’adresse suivante :

luca.bevilacqua@uniroma2.it

Calendrier :

- Date de clôture de l’appel à contributions, soumission des titres et des résumés : 31 mai 2024

- Communication aux auteurs de l’acceptation des propositions : 15 juin 2024

- Remise des textes par les auteurs au Responsable de la monographie (textes complets avec résumés en anglais, mots-clés, bibliographie) : 10 janvier 2025

- Période d’évaluation du texte (« en double aveugle ») : 10 janvier – 31 mai 2025

- Communication aux auteurs de l’acceptation du texte final : 1 juillet 2025

- Remise des textes évalués et complets au comité éditorial : 15 juillet 2025

- Date de parution : 1 février 2026