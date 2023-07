Baptiste Morizot, L'inexploré

« Ce livre n’est pas un livre, c’est une carte. Et ce n’est pas une carte, c’est un atelier de carto­graphe, dans lequel, sous vos yeux, sont dessinées des ébauches de cartes. Et ce n’est pas un atelier, puisque nous sommes chaque fois sur le chemin : c’est le récit fait en direct des parcours d’exploration trébuchants d’un nouveau continent inexploré – qui n’est autre que la Terre vivante, mais qui a brusquement changé de nature sous nos pieds. »

Pour la première fois depuis l’avènement de la modernité, la nature des êtres non humains nous échappe. À notre époque d’extinction et de crise climatique, nos relations aux êtres vivants sont déstabilisées.

Nous sommes sortis de l’illusion moderne selon laquelle « la science » aurait stabilisé nos relations au monde. Nous ne savons plus ce que veut dire « nature » et ce que veut dire « politique ».

Nous sommes entrés dans le temps de la métamorphose, dans le temps mythique : ce temps, en-deçà du temps, dans lequel se renégocient nos relations au monde. Entre nature et politique, il nous faut avancer par petits pas errants en quête de l’entre-deux : le continent englouti.

Cet espace de relations dont on avait occulté l’existence même et nié la possibilité, cet espace d’égards ajustés envers les vivants non humains.

L’enjeu : recommencer ce monde.

Baptiste Morizot est philosophe, écrivain et maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain et le vivant, s’appuient sur des pratiques de terrain. Il est notamment l’auteur de Les Diplomates (Wildproject, 2016), Manières d’être vivant (Actes Sud, 2020) et Raviver les braises du vivant (Wildproject/Actes Sud, 2020). Chez Wildproject, il a également préfacé Le Loup et le Musulman de Ghassan Hage et postfacé Éthique de la terre de J. Baird Callicott.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Encore un effort pour être éthopublicain", par Richard Figuier (en ligne le 19 juillet 2023).

Baptiste Morizot est un philosophe-explorateur. Depuis longtemps, il s’est mis à l’école du vivant, non seulement à travers les développements les plus récents des biosciences, mais également sur le terrain, notamment à la suite des loups [1], dans des situations où la réintroduction d’espèces « sauvages » leurs pose des problèmes nouveaux ainsi qu’aux populations humaines qui y sont confrontées.

Sommaire

Comment lire ce livre ?

Le retour des modernes au temps mythique

Un autre nom pour la crise écologique systémique contemporaine

Première reconnaissance

S’ÉQUIPER

Quels affects pour arpenter le temps qui vient ?

Deuxième reconnaissance

PARTIR À LA RENCONTRE

Enquête sur les puissances propres des vivants

Troisième reconnaissance

VIVRE SUR PLUSIEURS CARTES

Vers des épistémologies chimériques

Quatrième reconnaissance

SE PERDRE DANS L’INCONNU

Le continent englouti

Cinquième reconnaissance

INVENTER UN CHEMIN

Vers une alterpolitique

Sixième reconnaissance

NOUER DES ALLIANCES

Décrire et fabriquer d’autres liens

Dernière halte

PACTISER AVEC UN FAISEUR DE MONDE

Détours

