Poste de doctorant.e ou postdoctorant.e en littérature de langue française (Université de Cassel, Allemagne)

L'université de Cassel est une université dynamique qui compte environ 23 000 étudiant.e.s. Elle a un profil exceptionnellement large avec des domaines de compétence tels que la nature, la technologie, la culture et la société.

Le poste suivant est à pourvoir au 01.10.2023 à la faculté des Sciences humaines et culturelles, au sein de l’Institut d'études des langues et littératures romanes - rattaché à la chaire de littérature de langue française (de la professeure Agnieszka Komorowska) :

poste de doctorant.e ou postdoctorant.e (h/f/d), EG 13 TV-H, à durée déterminée, à temps partiel (actuellement 20 heures par semaine)

Date limite de candidature : 11.08.2023

Début du recrutement : 01.10.2023

Référence : 36372

Temps partiel correspondant à la moitié du temps de travail régulier d’un.e employé.e à temps plein. Le poste est initialement limité à 3 ans avec la possibilité de prolonger de 2 ans supplémentaires, poste de qualification conformément à l'article 72 HHG en relation avec l'article 2, paragraphe 1, phrase 1 WissZeitVG. Le poste permet de faire une thèse doctorat.

ou

Temps partiel correspondant à la moitié du temps de travail régulier d’un.e employé.e à temps plein. Le poste est initialement limité à 3 ans avec la possibilité d'une prolongation de 3 ans supplémentaires, poste de qualification conformément à l'article 65 HHG en relation avec l'article 2, paragraphe 1, phrase 2 WissZeitVG. Le poste permet de rédiger une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Tâches et fonctions

-Contribution scientifique à la recherche et à l'enseignement dans le domaine des études littéraires, culturelles et médiatiques de langue française.

- Activités de recherche indépendantes : rédaction d'une thèse de doctorat ou d'habilitation à diriger des recherches (HDR). Activités de publication et participation à des colloques.

- Contribution à l'organisation de conférences scientifiques, d'ateliers et d'événements.

- Contribution aux projets de recherche de la chaire de littérature de langue française.

- Enseignement conformément au décret sur l'obligation d'enseigner, actuellement de deux heures par semaine chaque semestre, soutien pédagogique aux étudiant.e.s et participation aux examens.

- Participation aux tâches administratives liées aux activités de l’Institut d'études romanes.

Profil recherché

Pour le recrutement en vue d'un doctorat : avoir obtenu un diplôme universitaire (Master ou équivalent) avec une mention bien ou très bien en langues et littératures romanes, en littérature comparée avec spécialisation en français, en études françaises, lettres modernes etc. Le diplôme requis doit être obtenu au plus tard à la date de recrutement.

- Pour le recrutement en vue de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) : avoir obtenu un diplôme universitaire en langues et littératures romanes ou en littérature comparée, lettres modernes etc. avec une mention bien ou très bien. thèse de doctorat pertinente. Les diplômes requis doivent être obtenus au plus tard à la date de recrutement.

- Un intérêt marqué pour les études littéraires et une ouverture aux questions interdisciplinaires et culturelles.

Très bonne maîtrise de la langue française et, de préférence, connaissances avancées en anglais ou en allemand. Il est possible de suivre des cours d'allemand à l'université de Cassel. Une bonne connaissance de l'espagnol est un atout.

Il serait pertinent d’ajouter un court extrait écrit à votre dossier de candidature, idéalement un bref exposé d'un projet de recherche.

Pour toute question, veuillez contacter Madame la professeure Agnieszka Komorowska, tél. : +49 561 804-3362, e-mail : komorowska(at)uni-kassel.de.

Notre offre :

Vous trouverez d'autres postes sur le site : stellen.uni-kassel.de

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents habituels en mentionnant le numéro de référence dans l'objet du formulaire en ligne. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre FAQ.

A titre exceptionnel, nous acceptons également votre dossier de candidature sur papier ou par e-mail via l’adresse : bewerbungen(at)uni-kassel.de, en mentionnant le numéro de référence.

Pour les candidatures par voie postale, veuillez envoyer uniquement des copies de vos documents (pas d’originaux), car ils ne pourront pas être renvoyés. Tous les documents seront détruits à la fin de la procédure de sélection, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des données.

L'Université de Cassel est très attachée à la satisfaction professionnelle de son personnel. Elle a reçu le label "Familiengerechte Hochschule" (université favorable à la famille) et s'efforce, dans l'esprit de l'égalité des chances, d'offrir à tous.tes les étudiant.e.s les mêmes possibilités de développement et de lutter contre les désavantages existants.