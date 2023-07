Colloque international :

Hollywood avant le Code (1921-1934)

Sorbonne Université et Université Paris Nanterre, 27-28-29 juin 2024

L’entrée en vigueur du Code de Production en 1934 a instauré un avant et un après de l’époque classique hollywoodienne. À partir de 1934, les studios se plient à un contrôle interne et préalable pour s’assurer de la conformité des contenus et garantir la carrière commerciale de leurs productions à une époque où les élites idéologiques et religieuses œuvraient pour le respect de principes moraux.

Après s’être intéressées au « système » des studios dans les années 1980, les études hollywoodiennes ont redécouvert la puissance et la liberté des films du début du parlant dans les années 1990. Ce mouvement a été initié par les cinéphiles à l’occasion d’une rétrospective que Bruce Goldstein intitule « Pre-Code Hollywood » au Film Forum en 1988. Les chercheurs américains de ce mouvement circonscrivent la périodisation de la mise en place du Code aux seules années du parlant et se concentrent sur l’idée du « Forbidden Hollywood » (M. Vieira, 1999, 2019 ; G. Black, 1994) reprise par les majors à l’occasion de la réédition des catalogues de Warner Archive, Sony, Universal et Fox. La rétrospective conçue par la Warner et le Festival Lumière en 2019 au cinéma parisien Le Louxor, intitulée « Forbidden Hollywood », ou encore la sortie du coffret DVD Universal Pre-Code Hollywood Collection (2009), au sous-titre évocateur « 6 Shocking Films From the Era Before Rules ! », puis d’un deuxième en 2020, ont contribué à fixer dans l’imaginaire collectif l’existence d’une ère pendant laquelle tout aurait été permis à Hollywood entre avènement du cinéma parlant en 1927 et application stricte du Code de Production (« Code Hays ») en juillet 1934. La chaîne Criterion a de son côté proposé au printemps 2022 un cycle consacré au « Pre-Code Paramount » en appliquant la même définition. Une représentation collective s’est imposée, selon laquelle la mise en place du Code s’est déroulée en deux périodes : l’une transgressive et provocatrice de 1929 à 1934 (« Pre-Code Hollywood »), l’autre conservatrice et ultra-réglementée à partir de cette année charnière.

Ce colloque international a pour objectif de réexaminer la notion de « Pre-Code Hollywood » et sa périodisation, telles qu’elles sont aujourd’hui couramment adoptées par la recherche, la critique et les cinéphiles. En effet, l’instauration du Code ne s’est pas produite brusquement par la parution d’un premier texte en 1930, puis par l’application d’une version remaniée en 1934, mais s’est développée au fil des ans dès l’adoption des Thirteen Points en 1921.

L’historiographie récente (L. Leff et Simmons ; F. Bordat) a ainsi démontré que, loin de souhaiter la censure, Will Hays a cherché avant tout à éviter une censure fédérale et à protéger l’intégration verticale des studios. Hollywood a connu plusieurs tentatives d’empêcher la censure fédérale ainsi que les coupes intempestives par les commissions de censure locales (Studio Relations Committee en 1922, « The Formula » en 1924, les « Don’ts and Be Carefuls » de 1927, la première version du Code en 1930 et la version « définitive » du Code en 1934). Ces étapes confirment que l’action de Will Hays s’inscrit dans une logique de négociation permanente entre producteurs, lobbies religieux, gouvernement fédéral, commissions de censure locales et clubs féminins (General Federation of Women’s Clubs, Woman’s Christian Temperance Union…).

Nous proposons de réunir des chercheurs intéressés par les premières décennies de la production hollywoodienne à l’aune de la question de ces négociations socio-politiques, idéologiques et esthétiques menées par les studios avant 1934, afin de dépasser l’approche qui consiste à réduire le « Pre-Code cinema » aux premières années du parlant, généralement abordées au prisme du scandale, de la provocation et de l’expression des interdits. Il s’agira de porter un regard neuf sur l’impact de cette montée de la censure dès 1921, sur l’évolution des genres (voire l’émergence de genres nouveaux), et sur l’intensification du débat public autour de la nécessité de cette censure. Dans le cadre de ce colloque, on s’intéressera donc à la manière dont les films ont été fabriqués, avant 1934, en dépit de ou grâce à ces âpres négociations, et à la façon dont les studios et l’administration Hays ont pu, dans le même temps, se servir du pouvoir de l’opinion publique et répondre aux pressions de celle-ci pour protéger l’industrie hollywoodienne.

Les communications pourront porter sur les sujets suivants :

· L’influence des premières pressions idéologiques et politiques sur les contenus hollywoodiens dès le début des années 1920

· L’état de la censure et des comités locaux : influence et impact

· Émergence, consolidation et évolution des genres cinématographiques en fonction ou en dépit d’une prise de conscience de la censure

· L’esthétique hollywoodienne sous l’influence ou non d’une censure/demande de censure croissante au cours de cette période

· Le tournant du parlant et ses contenus provocateurs : sauvetage des studios et radicalisation de la censure

· La promotion des films : quelles différences de stratégie entre le muet et le parlant dans la publicité et les dossiers de presse ?

· Que dit la presse (généraliste et spécialisée) ? Quel est son rôle dans le débat public autour de la censure et dans la réception des films ?

—

Merci d’envoyer vos propositions ainsi qu’une brève bio-bibliographie avant le 1er octobre 2023, conjointement à :

claire.dutriaux@sorbonne-universite.fr, apaquet-deyris@parisnanterre.fr, g.menegaldo@gmail.com & f.e.pheasant-kelly@wlv.ac.uk

Conférenciers invités :

Marguerite Chabrol, Université Paris 8

Thomas Doherty, Brandeis University

Charles Wolfe, University of California, Santa Barbara

—

