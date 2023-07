Le visage dans les cultures humaines: approches interdisciplinaires (Marrakech, Maroc)

La filière Langues Appliquées à la Culture en partenariat avec la Cité des Langues et des Cultures de l’Université Cadi Ayyad, la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Kelâa des Sraghna et l’Association « Marock’ Jeunes »

Organise un colloque international sous le thème :

Le Visage dans les cultures : Approches Interdisciplinaires

14-15 novembre 2023

Le visage est par définition la partie du corps humain unique qui permet d’identifier une personne. Il occupe une place primordiale dans le déroulement des interactions sociales par ses capacités à refléter les émotions et les sensations de l’individu. Ainsi, le visage est considéré comme la porte d’entrée vers la complexité de l’être humain même si parfois il peut cacher et détourner la vérité comme Le Breton (1992) le confirme « Le visage voile autant qu'il révèle. L'imprévisible en lui l'emporte trop sur le probable ».

En effet, la perception et le traitement du visage diffèrent d’une culture à une autre, d’une religion à une autre…Il peut subir des modifications pour répondre à des impératifs d’ordre religieux, culturel, professionnel, politique, artistique, etc.

Lévinas dans son ouvrage Totalité et infini (1961) réserve toute une partie à l’analyse du visage qu’il considère en plus de la somme des organes perçus, la signification qu’il dégage dans l’expérience de la présentation de soi dans un face à face. Pour lui, « le visage parle », il est expression et non une simple donnée perceptible ou un objet du monde qu’autrui possède.

Les difficultés d’interroger la notion du visage réside dans l’ambiguïté et la richesse qu’elle déchaîne. Si le visage est approché comme objet de la perception et de la discussion, il est également ce « soi » qui nous regarde, nous parle et nous juge. Ceci bouleverse, par conséquent, notre perception subjective ou objective de cet objet. Cette perception en elle-même est influencée par des aspects liés à la vieillesse, à la maladie, à la fatigue, à la peur, etc.

Cependant, d’autres modalités d’exposition de soi sont à prendre en considération lors de l’analyse du visage et l’impact de sa présence et/ou son absence dans le rapport à l’altérité plus précisément à l’ère du numérique (l’absence du visage dans les échanges à distance, le port du masque, du voile intégral…).

Cette rencontre scientifique se veut un lieu de débat de disciplines et de recherches autour de la thématique du visage et les différentes questions qu’elle suscite. Nous avons retenu pour cette manifestation scientifique les axes suivants :

- Le visage dans le texte philosophique

- La culture et le visage (l’anthropologie du visage)

- La sémiotique du visage

- Le visage dans les arts et la littérature

- Le visage dans les textes religieux

- Le visage dans le discours juridique

- Le visage et la politique (politique des corps)

Les propositions de communication sous forme d’un court résumé (250-300mots) + bibliographie (jusqu’à 5 références) sont à envoyer à l’adresse mail suivante : visagecolloque@gmail.com

Dates importantes

· 4 septembre 2023 : Date limite de réception des propositions de communication

· 18 septembre 2023 : Notification aux auteur·rices

· 14-15 novembre 2023 : Tenue du colloque à la Cité des Langues et des Cultures/ Faculté de Langue Arabe, UCA Marrakech

· 25 novembre 2023 : Réception des articles complets

§ Les articles sélectionnés feront l’objet d’une publication des actes de colloque.

§ Les langues du colloque : l’arabe, le français, l’anglais

Comités du colloque

