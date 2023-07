Vacations en anglais à l'université Paul Valéry (Montpellier)

L’Université Paul Valéry – Montpellier 3 recrute une chargé·e d’enseignement vacataire en anglais pour le Master Direction artistique de projets culturels européens ainsi que pour le Master Théâtre et spectacle vivant.

Master direction artistique de projets culturels européens :

Public : Master 1 (un groupe d’une vingtaine étudiant·e·s environ) ; niveaux de langue hétérogènes

Volume horaire : 40 heures de travaux dirigés (HTD) réparties entre le premier et le second semestre (20HTD au S1 ; 20 HTD au S2)

Journée des cours : le mercredi

Objectifs pédagogiques : savoir rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais, pouvoir réaliser un entretien professionnel en anglais, maîtriser le lexique du champ culturel, savoir mener une conversation sur les domaines liés à la production culturelle.

Master Théâtre et spectacle vivant :

Public : Master 2 (un groupe d’une vingtaine étudiant·e·s environ) ; niveaux de langue hétérogènes

Volume horaire : 20 HTD au premier semestre

Objectifs pédagogiques : pouvoir lire des documents (articles scientifiques inclus) sur le spectacle vivant écrits en anglais, réaliser un entretien professionnel en anglais, maîtriser le lexique des arts de la scène, approcher la langue anglaise par la traduction théâtrale de pièce de théâtre, mettre en voix des extraits choisis, être capable de donner les mots clés de sa recherche en anglais, de rédiger un résumé de son mémoire de recherche en anglais, rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais, travailler sur une langue parlée, actuelle, propre à la communication et à l’échange des idées et des pratiques.

—

Merci d’adresser vos candidatures rapidement, et avant le 18 août 2023, à Guillaume Cot : guillaume.cot@univ-montp3.fr

Pour pouvoir être recrutée, le·la candidate doit répondre à l’une des situations suivantes :

> Être étudiant·e en 3e cycle

> Être salarié·e du secteur privé justifiant d’une activité d’au moins 900h/an (ou 300h d’enseignement)

> Être agent salarié de la fonction publique

> Être travailleur·se indépendant·e, professionlibérale, auto-entrepreneur·se (à ce titre, justifier d’avoir retiré de sa profession des moyens d’existence suffisants et réguliers depuis au moins 3 ans)

> Être directeur·trice d’entreprise non salarié·e (à ce titre, justifier de sa fonction par un extrait K-bis)

> Être en portage salarial (à ce titre, justifier d’avoir retiré de sa profession des moyens d’existence suffisants et réguliers depuis au moins 3 ans)

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’université.