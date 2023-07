Espace / Temps / Langue(s) : une poésie francophone du nouveau siècle ? (Lille)

Espace / Temps / Langue(s) : une poésie francophone du nouveau siècle ?

Appel à communications

Journée d’étude organisée par

Frédéric Briot , Paul Dirkx et Jérôme Hennebert (ALITHILA ULR 1061)

Université de Lille, site Pont de Bois, 28 mars 2024

(Maison de la recherche, bâtiment F)

La poétesse québécoise Hélène Dorion, au programme du baccalauréat français l’année prochaine, déclare que « la véritable nature du temps est la synchronie, c’est-à-dire l’occurrence simultanée d’événements entre lesquels il n’existe pas de rapport de causalité, ce qui permet donc d’observer des motifs et des résonances, des liens nécessaires, de sentir combien chaque chose est intrinsèquement attachée à une autre, de telle sorte que tout est uni et participe d’une même réalité » (L’Étreinte des vents, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2009, p. 11-12). La spirale est son emblème. Le poète tchadien Nimrod, de son côté, proclame qu’ « il s’efforce seulement de faire émerger la beauté, d’où qu’elle vienne », précisant immédiatement : « c’est dans l’entrelacs des sensations que celle-ci me fait signe » (postface à la seconde édition de Pierre, Poussière, Sens, Obsidiane, 2004).

Ces deux poètes francophones, d’horizons et de continents différents, semblent marquer que le temps des Orphées noirs, celui des révoltes et des luttes, celui des indépendances et des révolutions tranquilles, celui des revendications identitaires, est derrière nous. Ils semblent nous dire le début d'une séquence nouvelle qui, peut-être, coïncide avec le tournant de ce siècle marqué par de multiples séismes. D'un séisme naissent à la fois des ruines et des chantiers : de nouveaux murs, des ponts ou des contournements clandestins, de nouvelles circulations et des barrières (ré)affirmées, des entrecroisements, de nouveaux métissages, de nouveaux sillonnements du monde, dont le sillage des migrants est la part maudite. Le temps ne serait-il plus à la linéarité ?

La question de l’espace devient alors centrale, et complexe, comme spirale ou entrelacs. Cette spatialisation toute particulière est donc hantée : il y a toujours ici de l’ailleurs et d’autres horizons spatiaux et temporels (Michel Collot), et dans toute langue française Babel ébranle les traditions. C’est cette hypothèse, celle d’un champ poétique francophone déployant la question de l’espace dans toutes ses dimensions et ses enjeux possibles – hypothèse qui s’inspire d’un ensemble récent de recherches sur la poésie en langue française du XXIe siècle –, que l’on souhaite explorer, dans le souci de mettre en avant les deux œuvres poétiques mentionnées, tout en nous ouvrant à d’autres poètes, et ce à partir de deux caractéristiques propres au champ poétique actuel, l’une temporelle (l’extrême contemporain et la perception des temporalités) et l’autre spatiale et linguistique (la diversité francophone).

—

Les propositions pour une communication de 25 minutes, accompagnées d’une notice bio-bibliographique, sont à envoyer jusqu’au 1er octobre 2023 aux adresses suivantes : frederic.briot@univ-lille.fr, paul.dirkx@univ-lille.fr et jerome.hennebert@univ-lille.fr.

Réponse aux contributeurs le 15 octobre 2023.

Les communications seront publiées dans un numéro de revue avec comité de lecture.

—

