(English version below)

Fantasy Art and Studies, n° 14 : Identités en mouvement / Moving identities in Fantasy fiction

Actes de la journée d'études « Construction et évolution de l'identité dans les séries TV de Fantasy »



Autour des différents articles reprenant les communications de cette journée largement consacrée à l’identité des personnages féminins, vous pourrez retrouver des nouvelles inédites, ainsi qu’un nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude.

Ce numéro est illustré par GaëlleC., Guillaume Labrude, Antoine Pelloux, et Véronique Thill, qui signe encore une fois l’illustration de couverture.

The 14th issue of Fantasy Art and Studies is now available. It gathers the proceedings of the online conference “Fantasy en séries : « Qui suis-je ? » Construction et évolution de l’identité dans les séries TV de Fantasy”. In addition to the various articles based on the papers presented during the conference, which largely dealt with the identity of female characters, you’ll find original short stories, as well as a new chapter of Guillaume Labrude’s comics.

This issue is illustrated by GaëlleC., Guillaume Labrude, Antoine Pelloux, and Véronique Thill, who has signed the cover art.



Sommaire/Contents

Edito, de/by Justine Breton

Article. La Figure de la princesse dans les séries animées de fantasy à destination de la jeunesse : petites filles modèles ou adolescentes rebelles ? de/by Marie Barraillier

Article. Le Bien, le Mal et la fin de l’idéal parental : passage à l’écran d’un malaise axiologique en fantasy pour la jeunesse, de/by Élise Ternoy

Fiction. Reflets, de/by Thomas Lop Vip

Article. Sœurs, sorcières et stéréotypes : l’identité féminine dans Charmed, de/by Sabrina Lusuriello

Article. Mère ou sorcière ? Le dilemme personnel de Yennefer de Vengerberg dans la série The Witcher, de/by Clémence Huguet

Fiction. Pendrak ou le Prométhée déchu, de/by Thierry Fauquembergue

Fiction. The Jackdaw’s Last Dance, de/by Catherine Bloom

Article. Reine double, période trouble – House of the Dragon : donner une voix à la chronique historique, de/by Marie Kergoat

Article. L’Étrange cas de Cordelia Chase : de la garce insensible au guide spirituel (Buffy the Vampire Slayer, Angel), de/by Isabelle-Rachel Casta

Article. Jinx (Arcane), une identité explosée, de/by Angélique Salaun

Fiction. Ozric et Odric, de/by Rémi Orain

Article. « A girl is Arya Stark of Winterfell » : Construction de l’héroïne indomptée à la croisée des archétypes dans Game of Thrones, de/by Célia Jacquet

Article. « Qu’est-ce que vous êtes ? » : la sanctification d’Alina Starkov dans Shadow and Bone, de/by Florie Maurin

Article. Fluidité des identités dans la série de fantasy The Magicians, de/by Claire Cornillon

Fiction. Créature et Créateur, de/by Anthony Boulanger

BD/Comics. Les Archétypes, de/by Guillaume Labrude

