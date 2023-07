Ėtudiants et groupes intellectuels de jeunesse (revue Aden. Paul Nizan et les années trente)

Ėtudiants et groupes intellectuels de jeunesse

Appel à contributions (31 mars 2024) pour le n° 20 de la revue ADEN

Depuis une vingtaine d’années, La revue Aden. Paul Nizan et les années trente explore les années 1930, en s’intéressant particulièrement aux voix méconnues ou inconnues de la période, et ce, dans une perspective internationale.

Elle lance aujourd’hui son appel à contributions pour son prochain numéro, à paraître en 2024. Celui-ci sera consacré aux « Ėtudiants et groupes intellectuels de jeunesse ».

Qui sont les étudiants et les groupes intellectuels de jeunesse des années 1930 ?

Si des travaux démographiques ou sociologiques ont répondu à cette question, si des travaux d’historiens ont étudié des groupes d’étudiants particuliers (tel Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle, 1988), les diverses activités des étudiants et des groupes intellectuels de jeunesse demeurent à étudier.

Ainsi que l’intitulé de notre dossier le laisse supposer, nous souhaitons articuler cette question à celle de l’engagement, quel que soit celui-ci à la gauche de l’échiquier politique.

Nous appelons donc à des articles sur les sujets suivants :

- la représentation des étudiants et des groupes intellectuels de jeunesse dans le cadre littéraire ou cinématographique.

- les journaux, revues, bulletins et autres feuilles dans lesquels ils s’expriment.

- les groupes syndicaux, associatifs ou politiques auxquels ils appartiennent.

- la condition estudiantine vue par les étudiants eux-mêmes, ou par les tout récents étudiants.

- des parcours biographiques et/ou bio-bibliographiques d’étudiants ou d’étudiantes.

Suivant le principe qui nous anime et dont tous nos numéros à partir du cinquième[1] peuvent témoigner, nous souhaitons traiter de toutes les sensibilités de la gauche, et ce, dans une perspective internationale.

On privilégiera pour ce numéro les approches historiques, sociologiques, littéraires et cinématographiques.

Une attention spécifique sera en outre portée aux sujets traitant du dossier thématique hors de Paris ou dans les pays étrangers.

Enfin, comme c’est le cas pour certains de nos dossiers, nous ajoutons :

- que des étudiants et des groupes intellectuels de jeunesse appartenant à la droite de l’échiquier politique peuvent être abordés, mais strictement dans le cadre d’un traitement comparé à ceux de la gauche.

- qu’une partie de notre dossier peut être consacrée aux héritages des étudiants et des groupes intellectuels de jeunesse dans les années 1940 à 1960 incluses, à partir du moment où l’auteur de l’article est en mesure de démontrer une filiation, un héritage (idéologique, textuel, etc.) entre la période qu’il conviera et celle des années Trente.

—

Chaque article doit comporter 20.000 signes minimum et 35.000 signes maximum.

Il doit être d’une tenue irréprochable tant dans le style que dans la problématique mise en place.

Il doit être rendu en format Word ou RTF exclusivement, en police Times New Roman impérativement et en caractère 12, sans aucun saut de page, avec des paragraphes (alinéas 0, 7), les notes devant être en bas de page et dans la même police (caractère 10).

Aucune bibliographie en fin d’article n'est demandée.

Tout article ne respectant pas ces conditions ne sera pas considéré.

Il est de plus fortement conseillé de consulter un ou des numéros précédents de la revue.

L’article doit parvenir en fichier-joint à redactionaden@orange.fr, pour la fin mars 2024, délai à respecter scrupuleusement. Vous pouvez bien entendu nous l’adresser avant, s’il est prêt.

Afin d’éviter d’éventuels doublons ou des hors sujets, il est conseillé de faire préalablement une proposition de sujet, auprès de ce même courriel : redactionaden@orange.fr

—

La revue Aden est co-éditée par Encrage éditions et distribuée par Les Belles Lettres.

Elle peut être lue en accès payant sur le site internet suivant : https://www.cairn.info/

Elle peut être commandée sur les sites internet suivants : http://www.paul-nizan.fr/ et www.encrage.fr/

Elle est disponible également en librairie.

—

Rédaction (à partir de ce numéro)

Directrice de publication : Anne Mathieu

Rédaction en chef : Collectif

Adjoints à la Rédaction : Mathieu Grignon, Jean-Marc Levent, Fabrice Szabo

Conseillers de la Rédaction : Pierrick Lafleur, Gilles Vergnon

Rubrique « Textes et Témoignages retrouvés » : Alexis Buffet (aire francophone) ; Allison Taillot (aire hispanique)

Rubrique « Comptes rendus » : Fabrice Szabo et Stéphane Thomas

Rubrique « Réception de Nizan » : Mathieu Grignon

Photos : Centre d’Histoire du Travail (Nantes)

Comité de Lecture

Rédaction + Patrice Allain, Yves Ansel, Lothar Baier †, Marie Bouchez, Vincent de Coorbyter, Patrick Dubuis, Francesco Giliani, Charles Jacquier, Gilles Kersaudy, Mathilde Lévêque, Gilles Losseroy, Pauline Michaud, Xavier Nerrière, Pascal Ory, Tangui Perron, Bernard Pudal, Marleen Rensen.



