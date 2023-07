Nouvelles sérialités nordiques : consensuelles ou disruptives ? (Paris Sorbonne)

Appel à participation

Journée d’études

8 novembre 2023 - Sorbonne Université

Nouvelles sérialités nordiques : consensuelles ou disruptives?

Objet d'études intensives depuis au moins vingt ans et moyen de communication de masse intergénérationnelle, les séries télévisées se sont imposées comme l'un des médias les plus représentatifs de l'histoire culturelle de l'époque contemporaine. Les pays nordiques n'échappent pas à cette tendance esthétique et médiatique, comme le confirme l'évolution rapide et exponentielle de certains genres sériels tels que le Nordic Noir, les fictions de jeunesse, la « cli-fi », le soft-fantasy folklorique, l'hyperréalisme, la dystopie ou encore le drame politique qui animent les productions nordiques ces dernières années et sont récompensés par le succès du public.

Cette journée d'étude vise à étudier le phénomène dans sa complexité et son hétérogénéité des séries télévisées nordiques. D'une part, il est vrai qu'un certain nombre de recherches ont été menées sur les produits nationaux (par exemple les séries télévisées danoises), sur leur exportation par le biais d'adaptations (notamment à travers l’étude des transferts culturels) ou sur certains genres et effets spécifiques (comme la glocalisation). En revanche, il manque une approche globale et comparative afin de mettre en évidence les éléments communs de ces séries, leurs spécificités mais aussi les caractéristiques de la production culturelle de chaque pays. Est-il possible d'identifier les codes sémantiques et les enjeux de la sérialité télévisuelle nordique ? Quels sont les facteurs qui ont permis à certaines séries nordiques de devenir emblématiques ?

Non seulement les pays nordiques ont mûri des formats innovants et contribué à l'exportation à grande échelle de nouveaux genres - comme le Nordic Noir et ses dérivés européens et américains - ou à la création de codes sémiotiques de certains genres - comme la fiction multimédia SKAM . Mais d’autres tendances émergent encore comme le maternity drama - dont le récent Skruk, 2022 est un exemple, ou des séries aux visées sociales et politiques marquées comme The girl from Oslo (2021), Kalifat (2020), Okkupert (2015), jusqu’au plus divertissant Kärlek och Anarki (2020). Quelles sont les nouvelles tendances et les nouveaux sous-genres de la sérialité nordique ?

Il existe aujourd'hui, en Europe, des recherches approfondies sur des domaines spécifiques comme le réseau international DETECT ou la toute récente recherche sur l'égalité des genres dans les séries télévisées proposée par des chercheurs de l'Université d'Aalborg (Toft Hansen- Brix Jacobsen). Quels sont les conséquences et les risques de cette réussite et de cette circulation ? Dans quelle mesure les phénomènes de “Netflixisation” et de l'homogénéisation esthétique et thématique qui en découle guettent-ils ces productions mondialisées ?

—

Les propositions (titre, présentation d’une quinzaine de lignes, notice bio) seront à envoyer à Frédérique Toudoire-Surlapierre (frederique.toudoire@free.fr) et Alessandra Ballotti (alessandra.ballotti@sorbonne-universite.fr) avant le 30 septembre 2023.

Après expertise par un comité scientifique, la journée d’étude donnera lieu à une publication.

—

