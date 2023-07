Sculptures et musées : la réinvention des liens (Revue Sculptures n°11)

« La sculpture est ce sur quoi vous butez lorsque vous reculez pour voir un tableau. » On connait la formule attribuée à Barnett Newman, soulignant le lien historiquement peu consubstantiel entre sculpture et espace muséal. Les musées des beaux-arts et d’art moderne se sont, en effet, foncièrement constitués autour de leurs collections de peinture, auxquelles ils offrent leurs murs. Au musée, la présentation de la sculpture s’est longtemps cantonnée dans des limites purement académiques, entre musée lapidaire et mémorial, héritée de l’image antique de la sculpture. Certes, à travers le monde, des musées monographiques sont consacrés à l’œuvre de sculpteurs, parfois dans leurs anciens ateliers, résidences ou ville de naissance : le musée Rodin (1919), François Rude (1947), Antoine Bourdelle (1949), Henry Moore (1977), Käthe Kollwitz (1985), Jean Tinguely (1996), Eduardo Chillida (rouvert en 2019) … Mais l’horizon de ces musées peut se trouver vite entravé par une clôture monographique. En France, la réinvention du lien entre sculpture et musée s’écrit sans aucun doute à partir des années 1980, au travers des propositions du musée d’Orsay et du Centre Pompidou qui repositionnèrent la sculpture comme objet de recherche et renouvelèrent le regard (un exemple majeur est, notamment, la reconstitution de l’atelier Brancusi dès 1977). Le musée devenait enfin le lieu du débat historiographique autour de la sculpture, susceptible de poser des questions telles que la définition de la modernité. L’espace muséal s’impose alors comme l’outil pédagogique nécessaire, sensible, pour encourager les réflexions autour des esthétiques de la sculpture et de ses enjeux sociétaux. Sur fond de renouvellement de la commande publique dans les années 1980 et 1990, du boom des expositions temporaires, les fondations publiques et privées ont également joué un rôle actif, contribuant à ouvrir le dialogue entre sculpture et création contemporaine.

Dans le cadre du nouveau numéro de la revue Sculptures, nous invitons les auteurs et autrices à proposer leurs réflexions sur le thème de la réinvention du lien entre sculpture et musée. Quelle expérience de la sculpture (du XIXe siècle à nos jours) le musée propose-t-il ? Existe-t-il, dans l’histoire des musées des beaux-arts comme des musées monographiques, des moments-clefs ayant renouvelé le regard (réinstallation de collections, nouveaux lieux, nouveaux dispositifs de médiation, expositions…) ? Comment la sculpture, par son incarnation particulière, suscite-t-elle un rapport au corps très spécifique dans le cadre muséal (par la voie de la performance, de la danse…) ? La sculpture mobilise-t-elle de manière singulière notre rapport à la spatialité et à la corporéité ? Au musée, peut-on réinventer la présentation de la sculpture, sa mise en valeur par l’éclairage, dans le cadre d’expositions temporaires ou pérennes ? Peut-on repenser les musées de sculpture en plein-air ? Comment les musées ont-ils organisé la recherche et sont-ils devenus des pilotes dans la sauvegarde du patrimoine de la sculpture et des fonds d’atelier ? Comment gèrent-ils, pour certains, les droits patrimoniaux des sculpteurs ? Comment le musée aborde-t-il un patrimoine sculpté, parfois porteur d’idéologies coloniales ou nationalistes, qui invite dans l’espace public au débat, à la controverse voire à l’iconoclasme ? Dans ce nouveau numéro, seront privilégiées les approches comparatistes ou transversales par rapport aux études strictement monographiques.

Dès à présent, les auteurs et autrices sont invités à présenter leurs propositions (un abstract d’environ 2000 signes et une courte présentation biographique) avant le 1er novembre 2023 à clairemaingon@hotmail.com et thierry.dufrene@inha.fr. A la suite de l’expertise des propositions, les auteurs et autrices seront contactés rapidement. Les articles définitifs, de 30 000 signes (notes comprises et bibliographie incluse dans les notes) seront à remettre au cours du printemps 2024.