Jean-François Corpataux, L'image féconde. Art et dynastie à la Renaissance

Le thème de la relation entre l’image et le désir érotique est central. Combinant l’inventivité de l’interprétation avec la rigueur impeccable de la meilleure histoire de l’art, l’ouvrage se déplace avec élégance et perspicacité entre les sources anciennes et modernes, entre les textes théoriques et les récits historiques, entre les catalogues et les archives des musées, peignant une fresque à la fois pleine de nuances et toujours cohérente, capable de donner à l’observateur une vue d’ensemble, le tout sur fond de croyance ancestrale selon laquelle une image au moment de la conception pouvait influencer l’enfant à naître. En procédant de détail en détail, de ceux-ci à la construction picturale de l’œuvre, et de l’œuvre à son contexte, puis en revenant, avec une volée herméneutique, sur l’œuvre et ses spécificités, L’Image féconde fait revivre une époque et ses humeurs les plus profondes, retraçant les liens entre ses artistes et ses mécènes, exaltant ses protagonistes et leur aspiration à une sublime descendance.

Tables des matières

Préface d’Ulrich Pfisterer

Avant-propos

Introduction

L’image féconde

L’évidence visuelle

Microhistoire

Corrège

Voir une image

« Naître de l’image »

PREMIÈRE PARTIE

AUTOUR DE LA PALAZZINA DELLA PALEOLOGA

La lettre aux dix tableaux

CHAPITRE PREMIER. Un cassone monumental

Le nouveau et l’ancien

La Grotta

La maison, le nom et les blasons

CHAPITRE II. Art, imagination et descendance

« Ce grand tableau que messire Giulio fera »

« Le tableau du Pape Léon »

« Le tableau de Votre Excellence qui a été fait par Titien »

« Celui de Votre Excellence qui a été fait par Raphaël d’Urbino à Rome »

« Ce tableau que Votre Excellence connaît, qui lui a été donné par un Vénitien, et qui représente une femme au putto, qui a été très loué par messire Giulio »

« Une très belle peinture à l’huile de saint Jérôme faite en Flandre, que Votre Excellence a achetée et qui est belle »

« Comme ces tableaux que Mantegna a peints du Christ en raccourci »

« Celui de saint Jérôme par messire Titien »

« Celui que Messire Giulio a fait de sainte Catherine »

« Celui de Léonard de Vinci que le Comte Nicolas a donné à Votre Excellence »

CHAPITRE III. Cadres, miroirs, fenêtres

Aux confins de la forme et du contenu

Pouvoirs du miroir

Le miroir et le lit

Miroirs – fenêtres – tableaux

Multiplications

CHAPITRE IV. Un fils dans le moule du père : portraits

Le père dans le fils

L’imagination des parents

Deucalion et Pyrrha

Les oeuvres-enfants de l’artiste

CHAPITRE V. Vénus, putti et la Sainte Trinité

Donne

Nostre donne et putti

Chasteté et piété : saint Jérôme, le Christ et le rosaire

Corps, sacrifice et infusion de l’âme

SECONDE PARTIE

LES AMOURS DE JUPITER DE CORRÈGE

Sources écrites

CHAPITRE VI. Léda

Les pouvoirs du « visage » de l’œuvre

Léonard et Michel-Ange

Les quatre éléments et les cinq sens

Nifo, Castiglione et Alberti

CHAPITRE VII. Io

« Mon âme a soif de Dieu »

Une main dans la nuée

Le corps et le vase

Capelli d’oro

CHAPITRE VIII. Ganymède

Le tronc et le chien

Un « double »

L’aigle

CHAPITRE IX. Danaé

La draperie

Aux confins du profane et du sacré

Image et imagination

Les « putti »

Un lit, orné « d’or et de sable »

CONCLUSION

Un ensemble harmonieux

D’un quadro à l’autre

L’ancien Studiolo d’Isabella d’Este

La Palazzina della Paleologa

Éros et dynastie

Une lettre – un cycle

Pouvoirs de l’imagination

Figure – surface – efficace

Le lit nuptial

Les putti et le flanc féminin

« Lascivi ma onesti »

L’amour, « cosa principale della spetie »

Sources et bibliographie

Table des illustrations

Index.