Jean de Guardia, Poétique de Molière: comédie et répétition (préf. de Gilles Declercq ; rééd.)

Genre dramatique pour lequel les catégories classiques de la poétique sont inadaptées, la comédie a été perçue par une longue tradition critique comme un art relevant « purement du génie », sans règle ni méthode. Afin d’y apporter un brillant démenti, cet essai dégage les principales techniques de composition et les modes de fonctionnement des comédies de Molière. Au cœur de l’âge classique, celui-ci invente une manière de structurer la fiction qui rompt avec les fondements mêmes de la poétique aristotélicienne. Selon Jean de Guardia, c’est la notion de répétition qui se trouve au centre de ce dispositif. Le procédé stylistique n’est en effet chez Molière que la partie apparente d’un système d’écriture plus général, qui concerne tous les éléments de la dramaturgie, et notamment les grandes structures de la fable comique. Dès lors, le principe du théâtre ne consiste plus à engendrer de la différence (et, ce faisant, l’attente permanente du spectateur) par l’enchaînement nécessaire ou vraisemblable des événements, mais bien à créer de la similarité (c’est-à-dire la reconnaissance permanente) au moyen de la répétition.

Table des matières

Préface

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : INVENTIO : LA « SUITE » ET SA MATIÈRE

Chapitre premier : LES GENÈSES DE LA RÉPÉTITION

I. La mémoire des formes

Suites de fourberies

Suites de méprises

De la suite à la répétition : l’invention de la séquence

II. L’inventio par duplication : faire beaucoup de peu

1 Barbouillé · 3 = 1 Dandin

Amphitryon, ou la mythologie dupliquée

Un assèchement de l’inventio : une copia comique facilitée ?

III. L’inventio par sélection : la comédie au filtre de l’identité

Séries volées : les Ecole

La sélection par l’identité : L’Etourdi

Deux méthodes inverses

Chapitre II : L’« ÉGALITÉ » ABSOLUE, OU LE FANTASME DU PERSONNAGE RÉPÉTITIF

I. Une règle, enfin, pour la comédie

Arnolphe, nouvelle Chimène

Une règle spécifique à la comédie

Une règle unique : « soutenir son caractère »

De l’égalité à la répétition : le piège des caractérisations multiples

II. Qu’est-ce que la comédie de caractère ?

« Molière a tout donné aux caractères »

La caractérisation répétitive

III. Les deux espèces de la comédie de caractère

Première espèce : la mise en action d’un « ridicule »

Deuxième espèce : le personnage comme « suite »

IV. Caractères longs, caractères courts : la copia du caractère

Réduire le caractère

Déduire le caractère ? Personnage et duplication

Problèmes dramaturgiques de la comédie de mœurs

Chapitre III : LA RÉCEPTION DE LA SUITE : THÈME, VARIATION, RÉFÉRENCE

I. Référence / non-référence

II. Réception active / Réception passive

Chapitre IV : RHÉTORIQUE SÉRIELLE



I. L’exemplification sérielle

Le principe des déboires instructifs

Les exemples parallèles

Comédie de caractère et exemplification sérielle

II. Procédures herméneutiques

Comparaison signifiante

Equivalences formelles, équivalences sémantiques

SECONDE PARTIE : DISPOSITIO : LA MISE EN INTRIGUE DE LA SUITE

Chapitre premier : LA CONDUITE DU SUJET RÉPÉTITIF

I. La pièce à principe

Le valet et la répétition : d’un très ancien problème de motivation

Le « principe » de « ressemblance surnaturelle » : le cas Amphitryon

Deux manières de « conduire » le sujet répétitif

II. La pièce à relance

La querelle de la répétition : logique sérielle et logique dramatique

Instrumentalisation du dramatique et dysfonctionnements

Chapitre II : CONDUIRE LE CARACTÈRE : « MULTIPLIER LES TRAITS AVEC ART »

I. Conduire le caractère trait par trait

Le personnage aiguillon

L’universel complot

Le caractère opposant, ou la conduite au trait par trait généralisée

II. Régler globalement la conduite du caractère

Le projet consonant et le risque de l’« effet pamphlet »

Le projet dissonant

Chapitre III : ENJEUX ESTHÉTIQUES DE LA CONDUITE

I. Conduite et comique

II. Conduite, artifice, beauté

Chapitre IV : LIQUIDER LA SÉRIE : DE L’ART DE FINIR, OU DE NE PAS FINIR

I. L’art de ne pas dénouer trop vite : donner du temps à la « suite »

Dramaturgie de la tentative

Dramaturgie de l’action annulée

Dramaturgie implexe

Exceptions : dénouer grâce à la répétition (non ad lib)

II. L’art de dénouer en force : liquider la suite

Le renoncement au dénouement heureux

Le déplacement de l’inconstance

L’intrigue implexe

Dénouer par le carnaval

Chapitre V : NOUVELLES COHÉRENCES

I. La comédie au risque du comique : le principe de détour

II. La répétition et l’effet de cohérence

Cohérence effective, cohérence surjouée

Simplification de la cohérence et simplification de la disposition

III. La comédie répétitive et la question de l’ordre

Principes de variation

Gradation

Un succédané de causalité

CONCLUSION

