Littératures, n° 88 : "Relire Henri Bosco aujourd'hui" (dir. Christian Morzewski)

L'oeuvre romanesque d'Henri Bosco, forte de plus d'une trentaine de grands romans, survit surtout à travers ses récits dits « pour la jeunesse » (L'Enfant et la rivière, notamment) et en lien avec l'intérêt nouveau porté aujourd'hui à la relation de l'homme avec le monde naturel et l'environnement, dont Bosco propose l'une des interprétations les plus originales et les plus subtiles à partir de sa relation privilégiée avec le monde provençal traditionnel.

Revisitant plusieurs des romans célèbres (Le Mas Théotime, prix Renaudot 1945) ou moins connus (la trilogie des Balesta) de Bosco, mais aussi ses volumes de souvenirs (Un oubli moins profond, Le Chemin de Monclar, Le Jardin des Trinitaires) et ses écrits « marocains », le dossier démontre à la fois l'inactualité de cette oeuvre et sa profonde modernité littéraire. Il est enrichi par un extrait du Diaire (journal) inédit de Bosco, consacré à l'écriture romanesque à la première personne.