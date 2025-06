La Revue de Belles-Lettres, 2025, 1 : "Traversées avec Philippe Jaccottet"

Le dossier principal est consacré au dialogue du texte et de l’image: il s’illustre par des poètes collaborant avec des photographes, comme Luba Jurgenson avec Thierry Cardon, ou s’accompagnant eux-mêmes, telle Claudine Gaetzi avec ses gravures, Jean-Pierre Burgart par ses toiles ou Baptiste Gaillard et ses photographies; Thierry Raboud dialogue quant à lui avec Giacometti.

Pour le centenaire de sa naissance, un hommage à Philippe Jaccottet nous fait découvrir un peu plus les questions de traduction de et dans son œuvre: des lettres inédites et deux textes sur la traduction accompagnent un entretien avec son traducteur anglais.

Le Cahier de création contient des poèmes d’Anna Maria Bacher, Laurent Cennamo, Sophie Loizeau, Silvia Härri, Dominique Quélen, Pierre-Alain Tâche et Giovanni Orelli.

Le Tracé est dû à Valérie Rouzeau, qui nous parle de centon.

Alexey Voïnov poursuit sa chronique «Le roi du vide», relatant son exil de Russie.

Les Lectures concernent les publications récentes de Natalie Diaz, Ariane Dreyfus, Franz Kafka et Fabienne Raphoz.

—

Sommaire

Anna Maria Bacher

L’avalanche

Traduits du tietsch avec une note du traducteur, Samuel Brussel

Laurent Cennamo

L’immédiateté seconde

Sophie Loizeau

Arbitraire de l’agneau

Silvia Härri

Il était deux fois

Dominique Quélen

Produits dérivés

Pierre-Alain Tâche

« Paese » et autres poèmes tessinois

Giovanni Orelli

L’arbre de Luther

Traduit de l’italien par Christian Viredaz

Traversées avec Philippe Jaccottet

John Taylor, Tess Lewis

En traduisant Philippe Jaccottet

Traduit de l’anglais par Gaëlle Cogan

Philippe Jaccottet

Sept lettres à John Taylor

Annotées par John Taylor, avec 3 fac-similés

Philippe Jaccottet

Notes sur les traductions d’Hölderlin

Le désespoir du traducteur

Des mots, des images

Luba Jurgenson et Thierry Cardon

Chemins de Loire

Claudine Gaetzi

on est parmi les choses visibles

Jean-Pierre Burgart

Miroir sans tain de ton absence

Baptiste Gaillard

Un jardin sans allées

Thierry Raboud

Marcher vers le temps qui vient

Tracé

Valérie Rouzeau

Pour Kili

Le Roi du vide

Alexey Voïnov

De la Fête du Travail au Jour de la Victoire

Traduit du russe par Marion Graf

Lectures

Nathalie Diaz, Ariane Dreyfuss, Franz Kafka, Fabienne Raphoz