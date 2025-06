Critique, n°937-938 : "Frontières du noir" (dir. Marc Cerisuelo & Benoît Tadié)

Numéro conçu et dirigé par Marc Cerisuelo et Benoît Tadié.

Le quatre-vingtième anniversaire de la « Série noire », fameuse collection criminelle publiée par les éditions Gallimard, offre l’occasion rêvée de revenir sur l’emprise d’un genre littéraire populaire qui a essaimé bien au-delà de ses frontières états-uniennes d’origine, très vite conquis le cinéma – avant les séries télévisées et la bande dessinée – et gagné des lettres de noblesse institutionnelles : personne ou presque n’oserait contester son statut de « grantécrivain » à un Raymond Chandler.

Frontières du noir, titre choisi en hommage à Eric Ambler, se propose d’explorer en priorité les domaines français, américain et britannique (avec tout de même une excursion japonaise) en privilégiant tout d’abord le pas de côté : Charles Dickens ou Francis Carco, Michael Curtiz ou François Truffaut, ces noms donnent quelque idée d’une approche volontiers périphérique. Le noir s’étend dès lors sans se diluer et permet de penser à nouveaux frais les enjeux d’une permanence d’un genre pensé comme un recours, plus inquiétant qu’apaisant, aux angoisses du temps.

Sommaire en ligne via Cairn…

Frontières du genre



Geoffrey O’Brien : L’hypnotiseur et la revenante. Sur une autre tendance du noir

Marc Cerisuelo : Noir + noir = couleur. François Truffaut 1967-1970

Caroline Reitz : Entre horreur et hilarité. Le répertoire tonal du noir

Denis Mellier : Extensions criminelles. 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso

Thibaut Bruttin : Jean Vautrin et Jean-Patrick Manchette, « combustibles » de Jean-Paul Belmondo et Alain Delon

Pierre Bayard : « Le cinéma dévoile notre paranoïa » Entretien réalisé par Marc Cerisuelo et Benoît Tadié



Généalogies du noir



Natacha Levet : Reconfigurations du roman noir français (1980-2024)

Boris Dralyuk : « Deux rues tortueuses ». Proposition de généalogie du noir en poésie

Pierre Berthomieu : Généalogies de la gamme noire chez Michael Curtiz. La morgue ardente

Caroline Julliot : Léo Malet, un certain roman noir. Les héritages de Nestor Burma

Thierry Hoquet : Dissipation et persistance du noir

Stefanie Delestré : « Les romans noirs mettent en évidence le désordre du monde » Entretien réalisé par Marc Cerisuelo et Benoît Tadié



Géographies du noir



Gérald Peloux : Une possibilité de « noir » dans la littérature japonaise de l’entre-deux-guerres ?

Jean-Pierre Naugrette : Charles Dickens, extérieur noir

Vincent Platini : L’imaginaire Carco

Andrew Pepper : Face à la crise globale. L’évolution du polar contemporain