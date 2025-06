Féeries, n° 21 / 2025 : "Conclure : les fins des contes"

La formule « Il était une fois » représente une ouverture à un monde merveilleux, délimitant un espace imaginaire où l’action du conte se déroule, se dénoue, culminant souvent dans un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Les fins des contes se révèlent toutefois souvent plus diverses et ambiguës. Même si l’histoire se termine par une « fin heureuse », l’ajout d’une moralité peut prolonger le texte et resituer le conte dans le contexte du monde « réel », non merveilleux. En outre, la fin du texte peut même mettre en question la fin de l’histoire ou le travail de la magie. Et quelle est la fin du texte, lorsque le conte est inscrit dans un récit-cadre ? Il y a par ailleurs bien des cas où princes et princesses « ne vécurent pas heureux et n’eurent pas beaucoup d’enfants » et des contes qui se terminent de manière tragique, ou inattendue.

Les articles présentés dans ce numéro spécial sur les fins des contes incitent à se demander ce qui constitue la fin d’un conte, quelles en sont les limites matérielles et ce qu’elle signifie. Les exemples convoqués dans les différentes études, qu’ils soient issus de corpus anciens ou modernes, montrent bien que le genre se prête à merveille à un jeu entre tradition et variation : c’est sans doute la rigidité supposée de la forme des contes et la force des formules d’introduction et de conclusion dans l’imaginaire collectif qui permet aux auteurs de déjouer les attentes ou de feindre de les combler pour mieux en montrer les limites.

Sommaire

Études

Anne E. Duggan et Cyrille François Introduction. Conclure – Les fins des contes [Texte intégral] Introduction. Concluding – The Endings of Tales

Charlotte Trinquet du Lys Malheureux pour toujours ? Les fins hétérodoxes des contes de fées littéraires français de l’Ancien Régime [Texte intégral] Forever Unhappy? The Heterodox Ending of Early Modern French Literary Fairy Tales

Allison Stedman Marie-Madeleine de Lubert (1702-1785) et la fin du merveilleux [Texte intégral] Marie-Madeleine de Lubert (1702-1785) and the End of the Marvelous

Bochra Charnay et Thierry Charnay Franchir le seuil pour revenir : comment s’échapper de l’ethno-conte [Texte intégral] Crossing the Threshold to Return: How to Escape the Ethno-Tale

Hans Färnlöf Motivation et finition. Les contes de Perrault réécrits par Tahar Ben Jelloun [Texte intégral] The Motivational and Finishing Touch. The Tales of Perrault Rewritten by Tahar Ben Jelloun

Soraya de Brégeas Mensonge colonial et vérité poétique. Des « immorales moralités » des contes martiniquais [Texte intégral] Colonial Lie and Poetic Truth. On the “Immoral Moralities” of Martinican Tales

Christiane Connan-Pintado Au-delà de la fin, quand le conte continue pour les enfants [Texte intégral] Beyond the End, When the Tale Continues for Children

Martina Stemberger Il était… encore une fois : en fin de conte, la fanfiction [Texte intégral] Once More Upon a Time: Fanfiction and Its Unending Fairy Tales

Comptes rendus critiques

Patricia Eichel-Lojkine Nathalie Grande, Conteuses du xviie siècle. Sexe, genre et contes de fées [Texte intégral] Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2024

Nicolas Fréry Cécile Benoit, Livres rêvés. Merveilles de l’écriture et de la lecture dans le conte de fées (1690-1788) [Texte intégral] Paris, Honoré Champion, coll. « Les Dix-huitième siècles », 2023, 492 p.

Catherine Tauveron Pascale Auraix-Jonchière, Le cas Blanche-Neige. Réception d’un conte littéraire. Lecture sociopoétique [Texte intégral] Presses universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, coll. « Mythographies et sociétés », 2024, 331 p.