Noesis, n° 43 : "Les théories de la culture dans la philosophie allemande" (dir. V. Béguin & A. Fillon)

Ce numéro rassemble dix articles couvrant une période s’étendant de Herder à Cassirer, depuis les prémices de la philosophie allemande classique dans le dernier tiers du XVIIIe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres. Le fil conducteur du numéro est les aventures du concept de culture. Sa place dans les élaborations conceptuelles et systématiques des auteurs étudiés et la manière dont sa signification se construit au carrefour de la philosophie et de l’émergence des sciences de l’esprit/de la culture sont interrogées tout au long du numéro, qui mêle les contributions sur des auteurs classiques et l’exploration de corpus moins étudiés.

Ont participé à ce volume : V. Béguin et A. Fillon avec des contributions de M. Amat, V. Béguin, E. Durand, L. Fabry, A. Fillon, Ph. Foray, G. Leblanc, G. Marmasse, A. N. Rizzo et P. Wotling.

Victor Béguin et Alexandre Fillon : Introduction

Philippe Foray : Kultur et Bildung dans les œuvres de Schiller et Goethe

Gilles Marmasse : Langage et culture chez Herder et Humboldt

Victor Béguin : Aspects de la culture dans la philosophie hégélienne de l’esprit

Alfio Nazareno Rizzo : La Kultur comme principe régulateur de l’histoire. Jacob Burckhardt au-delà de l’idéalisme

Patrick Wotling : Culture et typologie des formes de vie selon Nietzsche

Guillemette Leblanc : Une science de la culture est-elle possible ? Heinrich Rickert et le problème de la référence aux valeurs

Lucie Fabry : La spécificité épistémologique des sciences de la culture : Heinrich Rickert et Max Weber relus par Jean-Claude Passeron

Matthieu Amat : La philosophie de la culture : un programme et une pratique. La revue Logos de 1910 à 1914

Emeline Durand : Les langues de la Bildung. Rosenzweig et Humboldt

Alexandre Fillon : Les formes de l’esprit. Cassirer et la philosophie de la culture.

