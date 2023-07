Journée d'études en hommage à Jacqueline Brunet (Société des italianistes de l'enseignement supérieur, SIES)

Société des italianistes de l'enseignement supérieur (SIES)

JOURNÉE D'ÉTUDES EN HOMMAGE À JACQUELINE BRUNET

SORBONNE NOUVELLE, PARIS, JUIN 2024

Présentation

La société des italianistes de l’enseignement supérieur (SIES) est heureuse d’annoncer la tenue d’une journée d’hommage à Jacqueline Brunet (1930-2014), italianiste éminente, linguiste, membre de l’Accademia della Crusca, ancienne présidente de la SIES. Afin de saluer sa mémoire, son apport scientifique et les multiples facettes de son engagement d’enseignante et de chercheuse, la SIES souhaite convier les collègues qui l’ont connue personnellement ou dont la trajectoire a été influencée par ses travaux, à venir présenter leur témoignage lors de cette journée.

À travers cet appel à communication, la SIES souhaite également encourager les doctorants, post-doctorants, chercheuses et chercheurs à venir présenter leurs travaux en cours et à mettre ainsi en place un dialogue actuel et vivant avec les publications de Jacqueline Brunet.

Chaque proposition de communication devra formuler un lien explicite avec une publication ou un aspect du travail de Jacqueline Brunet. Les propositions pourront ainsi concerner (liste non exhaustive) :

- la linguistique italienne, la linguistique romane ou la linguistique générale.

- la traduction, la traductologie.

- la littérature, en particulier la nouvelle médiévale.

- la littérature et le théâtre de la Renaissance

…

Orientations générales pour les propositions de communication

1. Écouter les textes. Dans sa Grammaire critique de l’Italien, Jacqueline Brunet et ses étudiants ont travaillé sur un corpus large et significatif dont ils ont soigneusement défini les contours (voir les listes des ouvrages cités en fin de chaque volume) et les choix qui ont présidé à ceux-ci. Leur attitude a toujours été d’une grande modestie, dans une écoute humble des moindres variations même si celles-ci pouvaient contredire ou infirmer les hypothèses de départ.

Seront bienvenues des propositions qui – quel que soit le thème de la recherche – préciseront le corpus à la base de celle-ci et feront une démonstration partielle mais détaillée et technique de la méthode d’analyse.

2. Évaluer finement les choix linguistiques. Toujours dans les volumes de la Grammaire critique, Jacqueline Brunet scrutait avec élégance et humour les zones d’inconfort où les données contredisent les savoirs trop rapidement partagés (Voir par exemple, Vol.14. Le verbe 2, pp. 28-29, 47-48 (§. 2.1.1.3), 56 §.2.1.1.12).

Sauriez-vous dégager un ou plusieurs choix linguistiques pertinents de l’auteur que vous étudiez (bien évidemment en les mettant en relation/opposition avec la langue de l’époque) de façon à en révéler la portée ?

Consignes pour les propositions de communications

Nous prions les personnes intéressées de nous envoyer leurs propositions de communications (titre et résumé de 1000 caractères espaces comprises, accompagnés d’une courte bio-bibliographie) à laurent.baggioni@sorbonne-nouvelle.fr">laurent.baggioni@sorbonne-nouvelle.fr et à pbudillonpuma@yahoo.fr">pbudillonpuma@yahoo.fr avant le 30 septembre 2023.

Organisation : Laurent Baggioni, Pascale Budillon Puma

Comité scientifique : Laurent Baggioni, Pascale Budillon Puma, Catherine Camugli Gallardo (présidente), Franck Floricic, Ada Tosatti, Andreea Teletin

Bibliographie indicative

Volumes d’hommage

DĺAZ-ROZZOTTO, Marcella (éd.), Hommage à Jacqueline Brunet, 2 vol., Besançon, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, 1997.

CAMUGLI GALLARDO, Catherine, LAZARD, Catherine (éd.), Hommage à Jacqueline Brunet. La déixis par et à travers la traduction - italienne, espagnole, portugaise et roumaine - de Dans le Café de la jeunesse perdue de Patrick Modiano, in ARAUJO CARREIRA, Maria Helena, TELETIN, Andreea, La déixis et son expression dans les langues romanes, Travaux et documents, 62, 2017, p. 427-546.

Sélection d’ouvrages écrits, dirigés ou co-dirigés par Jacqueline Brunet

(classée par ordre chronologique)

BRUNET, Jacqueline, Cours de grammaire descriptive de l’italien, Paris, Centre de documentation universitaire, 1969.

BRUNET, Jacqueline, Grammaire critique de l’Italien, 17 vol., Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 1978-2011.

BRUNET, Jacqueline, CASSEN, Bernard, CHÂTELET, François et al. (éd.), Vincennes ou le désir d’apprendre, Paris, Moreau, 1979.

BRUNET, Jacqueline, REDON, Odile (dir.), Tables florentines : écrire et manger avec Franco Sacchetti, Paris, Stock, 1984.

BRUNET, Jacqueline (dir.), Le voyageur et la table italienne, Paris, Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris-III, 1997.

BRUNET, Jacqueline, SCHMIDELY, Jack (dir.), Comprendre les langues romanes : du français à l’espagnol, au portugais, à l’italien et au roumain, Paris, Chandeigne, 2004.