La Forge de l'écrivain. Mélanges offerts à Paul Aron

Sous la direction de Laurence Brogniez, Manuel Couvreur, Clément Dessy, Sabrina Parent, Cécile Vanderpelen-Diagre

Les questions de crédulité et de croyance dans l’écriture de l’histoire littéraire, entendues au sens large, font peu souvent l’objet d’une attention soutenue. Le présent volume rassemble une série d’études inédites, qui montrent l’écrivain.e au travail et s’attachent à en dévoiler les impostures et à révéler le dessous des cartes. Camera oscura de la littérature, La Forge de l’écrivain constitue le lieu où se donne le mieux à comprendre la fonderie de l’imitation et de l’invention, principes indissociables de toute démiurgie. En plus de dézinguer nos idées reçues, ce livre ressuscite des cohortes de crotté.e.s et de laissé.e.s-pour-compte de la littérature et (re)publie une série d’inédits, sortis de leur purgatoire. La forge représentant un lieu d’apprentissage, ses mélanges sont offerts et dédiés au cryptarque des parosticheur.euse.s.

Avec les contributions Marcel Abt, Ji.-Pi. Bertrand, Laurence Brogniez, Françoise Chatelain, Manuel Couvreur, Tatiana Debroux, Laurent Demoulin, Clément Dessy-Pirmez, Clara Édouard, Vanessa Gemis, Pierre Gillis, Michel Godard, Florence Lhote, Buata B. Malela, Jérôme Meizoz, Sabrina Parent, Charles- Ferdinand Ramuz, Jean Ricardou, Jean-Maurice Rosier, Laurence Rosier, Marie-Ève Thérenty, Cécile Vanderpelen-Diagre, Karel Vanhaesebrouck, Yoan Vérilhac, Jean-Didier Wagneur.

—

