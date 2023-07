Profusion, effusion et débordements : une esthétique de l'écriture francophone du XX-XXIe siècle (NeMLA's Convention, Boston, Massachussets)

Profusion, effusion et débordements : une esthétique de l'écriture francophone du XX-XXIe siècle (Séminaire)

Concept fondateur de l'histoire et de la culture occidentale, le débordement, l'excès, est depuis l'antiquité une thématique qui impulse nombre de réflexions littéraires et artistiques. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote loue l'importance de la mesure et de la modération et la notion d'excès prend à cet égard une connotation péjorative. Pourtant l'excès, dans la période contemporaine, loin d'être décrié, semble participer à une forme d'esthétique de l'écriture, notamment au sein de la littérature francophone puisque la francophonie peut elle-même être considérée comme une forme d'écriture d’agrandissement, de débordement du français.

L'œuvre qui « déborderait », sortirait d'elle-même, s'affirmerait hors de ses frontières, comme une impétueuse nécessité de prendre sa place, to « take the floor » en anglais. Ces œuvres seraient celles qui présenteraient certaines limites d'un cadre bien défini, d'une norme établie. Des auteurs francophones prennent alors ce parti au sein même de leur écriture. Comment cette forme de transgressivité s'exprime-t-elle au travers de la littérature francophone ? Ces débordements, profusions, formes d'abondances excessives, de manifestations émotives font vivre et rythment nombres de productions littéraires francophones dont on mettra en évidence les marqueurs stylistiques. Ces profusions et effusions peuvent aussi être celles du langage (études morphosyntaxiques ou sémantiques), ou celles d’expressions d'émotions vives, voire violentes au sein des œuvres (colère, terreur, passion, peur, joie, etc…), voire également liés aux débordements politiques.

Ce séminaire explorera les enjeux stylistiques liés à ces différents ensembles et les propositions aborderont cette esthétique tout particulièrement au travers de ces thématiques : débordement et transgression des canons littéraires, débordements de la langue ; profusion, effusion et excès de l'écriture ; dépassement des normes et des modèles établis en littérature francophone.

Les propositions, à envoyer au plus tard le 15 septembre 2022 à ca.fr.codirection@gmail.com, doivent contenir un titre (100 caractères maximum), un résumé (300 mots maximum) et une brève bio- bibliographie de l'auteur·e.

Après délibération (fin septembre), les propositions retenues donneront lieu à un séminaire à Boston entre le 7 et le 10 mars 2024.