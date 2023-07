Post-doctorant.e en philosophie contemporaine (ENS)

Environnement et contexte de travail



Créée en 1794, l'École normale supérieure - PSL (ENS - PSL) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS - PSL jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche.



Notre établissement fait partie de l'Université PSL. Située au cœur de Paris, celle-ci fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l'innovation et de la création. Classée parmi les 50 premières universités mondiales, elle forme au plus près de la recherche des chercheurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs ou dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.

Structure d'accueil

Le contrat proposé se compose de deux mi-temps, l’un au titre de PhilOfr, une équipe de recherche relevant de l’UAR République des Savoirs, l’autre au titre du Projet Michel Serres, partenariat réunissant l’ENS-PSL et la Fondation Michel Serres – Institut de France.

Le Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine – PhilOfr

Le Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine – PhilOfr, équipe de l’UAR République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie (CNRS-ENS-Collège de France/PSL) est basé à l'ENS-PSL.

Fondé en 2002, le Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine a été dirigé par Frédéric Worms de 2004 à 2022, qui a intensifié sa triple caractéristique : activités d’enseignement et de formation à (et par) la recherche ; élaboration de programmes de réflexion spécifiques; constitution d’axes de recherche transdisciplinaires et internationaux sur des problèmes actuels, des œuvres contemporaines et des travaux en cours – notamment le projet éditorial des œuvres de Michel Serres. Devenu Directeur de l’École normale supérieure de la rue d'Ulm en 2022, Frédéric Worms a passé le relais du Centre international d'étude de la philosophie française contemporaine à Anne Simon, qui a créé le carnet de veille et de recherche PhilOfr. Ce carnet constitue un espace de partage des activités des membres de son réseau scientifique (RésO), mais aussi, plus largement, de nombreux événements concernant la philosophie française contemporaine.

Par ailleurs, un ECOLab (Laboratoire d’Humanités Écologiques de l’ENS-PSL) est en cours de création au sein de PhilOfr et du CERES (Centre de formation sur l’environnement et la société).

Le Projet Michel Serres

La Fondation Michel Serres-Institut de France et l’ENS-PSL ont conclu en 2021 un accord de partenariat autour de quatre objectifs :

– Soutenir la publication des œuvres complètes du philosophe, un projet éditorial dont la direction scientifique est assurée par Sophie Bancquart, Bernadette Bensaude-Vincent, Roland Schaer et Frédéric Worms. Les volumes à venir contiendront une sélection d’œuvres inédites de M. Serres, prises dans les archives qu’il a laissées, lesquelles sont désormais déposées au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ;

– Faire connaître l’œuvre et la pensée de Michel Serres, en tant qu’elles constituent une contribution essentielle à la compréhension du monde contemporain, en particulier comme philosophie de la communication et comme réflexion fondamentale sur les « droits » de la nature ;

– Encourager et soutenir, en France comme à l’étranger, les travaux de recherche portant sur l’œuvre du philosophe ou s’inspirant des intuitions qu’il nous a livrées, en favorisant l’émergence d’un réseau international de chercheurs ;

– Donner toute sa place à la pensée de Michel Serres dans l’étude et la mise en valeur de la philosophie française contemporaine, un travail entrepris par l’ENS au nom du rôle central qu’a joué l’École dans le développement de celle-ci.

Structure d’accueil du poste : UAR République des savoirs.

Le poste sera basé à l’École normale supérieure-PSL (29 rue d’Ulm, Paris), mais la personne pourra également travailler de longues périodes en bibliothèque.



Mission de recherche



Missions pour PhilOfr en 2023-2024

. Coordination logistique et scientifique de l’équipe PhilOfr ;

. Rédaction du calendrier prévisionnel annuel, de la lettre trimestrielle récapitulative des activités PhilOfr ;

. Assistance pour les réponses à des appels à projets (aide à la rédaction, mise en page, conseil…) ;

. Organisation ou soutien à l’organisation d’événements (séminaires, conférences, colloques, journées d’étude, podcasts, avec une présence si besoin pour l’assistance logistique…) ;

. Entretien du lien avec les membres de PhilOfr – notamment les doctorantes et doctorants – et avec ses partenaires privilégiés ;

. Opérer le lien entre PhilOfr et l’ECOLab en construction (dont la gestion effective sera confiée à une autre personne ;

. Gestion et alimentation du carnet Hypothèses PhilOfr (WordPress) afin de rendre visible des événements, de soutenir le développement du réseau national et international, de relayer des informations sur la philosophie française des XXe-XXIe siècles, et de mettre en ligne des contributions, y compris audiovisuelles (compétences techniques en réalisation non exigées) ;

. Compléter, si nécessaire, l’onglet « Archives du CIEPFC ». Par ailleurs, certaines annonces seront conjointement postées sur le carnet PhilOfr et le carnet de zoopoétique Animots. Selon le temps disponible, le souhait et les compétences de la personne en poste, une activité rédactionnelle (articles, recensions…) pourra être proposée.

Missions pour le Projet Michel Serres en 2023-2024

. Dans la perspective de l’édition des prochains volumes des œuvres inédites, poursuivre le dépouillement des archives, ainsi que l’identification, la reproduction et l’analyse de textes inédits susceptibles d’y trouver leur place (années 1970, 1980 et 1990), en prenant soin de vérifier qu’ils sont bien inédits ;

. Poursuivre l’établissement de la bibliographie complète de Michel Serres (après 1972) ;

. Sur propositions établies par les membres de l’équipe en charge du projet éditorial, organiser des journées de recherche, destinées à recueillir, sur les thèmes des volumes en préparation, les contributions de spécialistes sur tel ou tel aspect de l’œuvre du philosophe, de manière à enrichir le travail d’édition et à en garantir la qualité scientifique ;

. Établir une cartographie des recherches en cours, à l’échelle internationale, portant sur l’œuvre de Michel Serres ; diffuser ces données pour la communauté, notamment grâce à la lettre d’information de la Fondation ;

. Mener des recherches, notamment à l’Imec, sur les correspondances existantes de Michel Serres qui peuvent éclairer certaines périodes de sa vie et ses relations avec ses contemporains ;

. Dans le cadre du débat public sur la transition écologique, en particulier à l’occasion de la mise en œuvre du vaste programme de formation transversal initié par le ministère de l’Enseignement Supérieur, contribuer à mettre en valeur, selon des modalités à préciser, la contribution de Michel Serres (Le Contrat Naturel, La Guerre Mondiale, etc.). Cette activité pourra se développer en étroite relation avec celle de l’ECOLab ENS-PSL (pôle d’Humanités écologiques pris en charge par PhilOfr), en cours de constitution.

Champ des relations

Contacts réguliers et réactifs avec la responsable de l’équipe PhilOfr et les directeurs de publication des Œuvres complètes ;

Relations avec le personnel administratif et technique de la République des Savoirs, de l’ENS-PSL ou de PSL (gestion budgétaire, planning, salles, organisation des pots, fournisseurs, affiches, communication…) ;

Relations avec le pôle Communication de l’ENS-PSL ;

Relations avec des prestataires extérieurs ;

Relations avec les départements et laboratoires lettres de l’Ecole.



Compétences attendues

Connaissances :

Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France ;

Connaissance générale des enjeux de la médiation scientifique ;

Méthodologie de conduite de projet ;

La connaissance de l’œuvre de Michel Serres comme celle de la philosophie des XXe et XXIe siècles dans laquelle elle a pris naissance serait appréciée ;

Une sensibilité esthétique et une certaine ouverture aux sciences sociales seront aussi un plus.



Savoir-faire opérationnels :

Expérience ou pratique des outils numériques (WordPress notamment) et des réseaux sociaux ;

Excellentes capacités de rédaction et de communication ;

Maitrise correcte de l’anglais international ;

Capacité à gérer des calendriers contraints et à s’adapter aux urgences ;

Esprit d’initiative et d’équipe ;

Capacité à communiquer, rendre compte, faire remonter les informations ;

Capacité à initier et mener à bien des projets en coordonnant des interlocuteurs multiples.

Non discrimination, ouverture et transparence

Notre établissement, comme l'ensemble de l'Université PSL, s’engage à soutenir et promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion au sein de ses communautés. Nous encourageons les candidatures issues de profils variés, que nous veillerons à sélectionner via un processus de recrutement ouvert et transparent.



Contact

octave.guiramand@ens.psl.eu



Autres informations

Prise de fonction souhaitée au 1er décembre 2023

Lieu de travail : ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris

Conditions de travail :

37h30 de temps de travail hebdomadaire ; 49 jours de congés/RTT par an

Il est précisé que la répartition du temps de travail 50 / 50 pourra varier selon les périodes, et les événements à mettre en place. Il ne s’agira donc pas systématiquement d’une répartition 2,5 jours / 2,5 jours, mais d’un partage global.

Poste ouvert aux contractuels (CDD de 7 mois)

Rémunération : 2500 € nette mensuelle avant impôt

L’ENS-PSL est un établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité

DEPOT DES CANDIDATURES PAR MAIL

Merci d’envoyer un CV de deux pages maximum et une lettre de motivation de deux pages maximum par mail à octave.guiramand@ens.psl.eu

Date limite de candidature : le 25 septembre midi

Recherche principal Philosophie

Recherche secondaire Philosophie

Expérience souhaitée Niveau doctorant (R1) an

Référence PHILO01