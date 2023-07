Appel à projets international Game in Lab

Game in Lab est le projet de soutien à la recherche sur le jeu de société créé en 2018 par Asmodee et l’Innovation Factory. Game in Lab a pour mission de favoriser la recherche sur le jeu de société, d’encourager la diffusion des connaissances scientifiques vers les professionnels du jeu et le grand public, et d’animer une communauté mixte composée de scientifiques, de professionnels et de passionnés du jeu de société.

Au titre de ses missions, Game in Lab contribue à la production de connaissances sur le jeu et le jeu de société en finançant tous les ans des projets de recherche scientifique internationaux sur le jeu de société.

L’appel à projet 2023 est ouvert ! Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 août 2023 à midi (heure de Paris – GMT+2).

Appel à projets international pour des projets de rechreche scientifique sur le jeu de société :

Les projets de recherche proposés doivents se rattacher à l'un des deux axes proopsés :

– le jeu de société pris au sens le plus large. Cette année une attention particulière sera accordée aux projets portant sur l’histoire des jeux de société modernes, également dénommés jeux d’édition.

– ou projets de recherche sur le jeu de société au sens large, en rapport avec la jeunesse et l’éducation.

L'axe retenu devra être spécifié lors du dépôt de candidature.

Les propositions disciplinaires et interdisciplinaires sont acceptées, en recherche fondamentale ou appliquée, par toute institution dont la mission est d’effectuer de la recherche scientifique. L’appel est ouvert aux chercheurs français et étrangers.

Il est attendu une justification solide et étayée du lien entre le projet et le jeu de société. Le cas échéant, le dossier fera apparaître une présentation des jeux qui font l’objet de la recherche, en particulier sous la forme d’une ludographie détaillée et argumentée. Les projets de création ou de développement de jeux ne sont pas éligibles.

Soutien financier :

La dotation de cette édition de l’appel à projets est de 55 000 €, dont 10 000 € alloués par la fondation d’entreprise Libellud dans le cadre de son partenariat avec Game in Lab. La subvention de la fondation Libellud soutiendra des travaux de l’axe 2 (Jeunesse et éducation).

Le nombre final de propositions retenu dépendra des sommes allouées à chaque projet, à hauteur de 20 000 € maximum par projet. Le soutien financier porte sur des actions de recherches allant jusqu’à 24 mois.

Les dossiers complets et recevables sont examinés par le Conseil Scientifique de Game in Lab, qui évalue la solidité scientifique du dossier et son potentiel de contribution à la connaissance scientifique sur le jeu de société. Il veille à l’équilibre des disciplines et thématiques.

Critères de sélection :

Les laboratoires de recherche publics sont soutenus de manière prioritaire. Ils peuvent être associés à d’autres entités, privées ou publiques.

Le cas échéant, le dossier fera apparaître une présentation des jeux qui feront l’objet de la recherche, en particulier sous la forme d’une ludographie détaillée et argumentée.

Les frais de fonctionnement (achat de petit matériel, missions, …) et la rémunération de vacataires ou de stagiaires sont éligibles au financement.

Les co-financements sont encouragés.

Productions attendues :

Les lauréats s’engagent à contribuer à la mission de diffusion et de vulgarisation de la recherche Game in Lab, par la publication d'articles scientifiques ou d'autres types de productions. Un calendrier éditorial sera déterminé avec les porteurs de projet au démarrage du projet.

Exemple de productions demandées (liste non exhaustive) : interview présentant le projet, intervention lors d'évènements scientifiques, publication de la bibliographie détaillée du projet, document de présentation trimestriel exposant l'avancement du projet... Le dossier de candidature devra détailler le type de production evisagé.

Les projets financés par Game in Lab ou la Fondation Libellud devront citer le financeur comme partenaire dans leurs publications, ou le faire figurer sur les supports de présentations lors de communication.

Dépenses éligibles :

Les dépenses éligibles concernent les frais de fonctionnement (achat de petit matériel, frais de missions,…) et la rémunération de doctorants, post-doctorants, vacataires ou stagiaires. La rémunération du temps de travail des personnels titulaires de structures de recherche ou d’enseignement (chercheurs, enseignants-chercheurs,…) ne sera pas prise en charge.

Les frais administratifs, de gestion ou d’infrastructure imputés par l’université doivent être inclus dans le budget. Ils ne pourront excéder 10% du montant de la subvention. Aucune somme supplémentaire ne sera allouée par Game in Lab.

Les co-financements sont encouragés. Le financement pourra être reconduit une fois, sur présentation de justificatifs.

Consulter l'appel à projets détaillé : https://www.game-in-lab.org/appel-a-projets/

Comment candidater ?

Les candidatures se font en ligne. Pour candidater : https://form.jotform.com/220875707394364

La plateforme de dépôt des dossiers autorise les modifications après la soumission du formulaire. Les pièces justificatives demandées peuvent être assemblées sous forme d’un dossier ZIP ou attachées individuellement. Les dossiers peuvent être rédigés en français ou en anglais.

Pièces justificatives :

Votre candidature devra inclure les pièces justificatives suivantes :

CV du porteur de projet, y compris une liste des publications pertinentes

Budget estimé et utilisation prévisionnelle des fonds (y compris frais administratifs de l'établissement d'origine, le cas échéant) Bibliographie Ludographie (sélection des jeux utilisés pour l'étude et justification de la sélection)

2 lettres de missions délivrées par l'établissement d'origine (une du responsable du département ou de l'institut de recherche auquel est rattaché le porteur de projet, une du service administratif chargé de la gestion du budget)

En cas de co-financement : lettre de soutien officielle des organismes financeurs concernés

Tout autre document justificatif



Une description du projet et de la méthodologie de recherche sera incluse dans le formulaire de dépôt de candidature.

Calendrier de l'appel à projets :

Date limite de dépôt des candidatures : 30 août 2023 à midi, heure de Paris (GMT+2)

Communication des projets sélectionnés : début novembre 2023

Acceptation officielle de la subvention par les lauréats : décembre 2023

Signature de la convention et démarrage du projet : février2024

Pour plus d'informations sur l'appel à projets international Game in Lab : https://www.game-in-lab.org/appel-a-projets/

Pour candidater : https://form.jotform.com/220875707394364