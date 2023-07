Censure, encadrement et régulation des images aux États-Unis, XXe-XXIe siècles (revue Transatlantica)

Censure, encadrement et régulation des images aux États-Unis, XXe-XXIe siècles.

Scroll down for English

Date-limite d’envoi des propositions : 16 septembre 2023

Nom de la revue : Transatlantica (Revue en ligne de l’Association française d’études américaines[AFEA])

Adresse email de contact : adrienne.boutang@univ-fcomte.fr

Le numéro interrogera les processus de régulation des images (peinture, photographie, bande-dessinée, cinéma et audiovisuel) aux États-Unis. L’objectif sera de mettre en lumière les normes, implicites ou explicites, qui régissent la production, la circulation et la réception d‘images troublantes ou transgressives. Le dossier couvrira aussi bien les dispositifs de régulation explicites - Code de Production du cinéma hollywoodien, par exemple, ou bien tentatives étatiques de « façonner la citoyenneté visuelle » par la propagande (Roeder, 1993, 2) - que les mécanismes de contrôle ou de protestation plus diffus et l’utilisation de l’opinion publique (groupes de pression, presse, réseaux sociaux, stratégies de boycott et blacklisting, etc.)

Qu’il s’agisse de dispositifs de domination étatiques et institutionnels visant à policer l’espace public, ou de protestations issues de la société civile et de groupes de pression, les dispositifs d’encadrement des images ne seront pas abordés uniquement sous l’angle de la limitation ou de l’interdiction mais aussi sous celui de la contrainte créatrice. Il s’agira aussi de rendre compte de l’inventivité suscitée par le contournement de certaines normes, la production de contre-discours ou d’images alternatives, de détournements, permettant d’interroger les stéréotypes culturels dominants et de révéler des mécanismes de domination.

La question de la régulation des images pourra être abordée dans une perspective esthétique (question de la censure productive, esthétique de la litote, bon goût, etc.) et sociale (évolution des normes morales, des mœurs, apparition de nouvelles normes liées à la prise en compte de processus de domination ou de subordination). Les enjeux de financement et de diffusion des images seront également inclus dans la réflexion (régulation/limitation du financement des œuvres, diffusions dans des espaces publics de ces dernières ou de matériaux promotionnels comme des affiches, etc.).

Les axes couverts par le dossier pourront notamment être :

Mécanismes de régulation, et de censure ou d’autocensure, leur fonctionnement et leur incidence :

Censure d’État, enjeux juridiques

Pratiques de régulation internes, allant de la censure effective à l’autocensure, l’édulcoration, et à la catégorisation par publics ou selon les contextes de diffusion (monde de l’art, de l’édition, industries créatives : cinéma, télévision et internet, notamment plateformes de distribution, résistances aux restrictions, par exemple via le lancement de la galerie virtuelle « Don’t Delete Art » en 2020).

La catégorisation des publics pourra faire l’objet d’études spécifiques (publics fragiles déterminés par des mécanismes de panique morale, incidence de la mondialisation sur la prise en compte des susceptibilités, etc.). La régulation des paratextes (bandes-annonces, affiches d’exposition, etc.) pourra également être étudiée.

Incidences sur le financement des projets artistiques et leur diffusion, des polémiques suscitées par certains financements de la NEA aux débats et polémiques plus récents autour des représentations de groupes sociaux minoritaires.

Critères présidant à la régulation et à la réception des images :

La question de la réception, qui participe des dispositifs d’encadrement des images en circulation dans l’espace public, pourra aussi être abordée.

Critères esthétiques, idéologiques, relatifs aux bonnes mœurs, à la protection des publics. Là encore, il s’agira d’étudier non seulement les dispositifs d’interdiction mais aussi les résistances productives à ces derniers.

Une attention plus particulière pourra être portée à la question de la distinction entre les contextes de diffusion et consommation des images, notamment entre espace public et espace privé.

Étude des discours accompagnant la réception des images, qu’il s’agisse de discours critiques officiels ou de débats dans l’espace public.

—

Des abstracts de 250 à 300 mots, rédigés en anglais ou en français, et une notice biographique de 150 mots, seront à envoyer à adrienne.boutang@univ-fcomte.fr pour le 16 Septembre 2023.

Les auteur·rice·s recevront une réponse le 7 octobre 2023. Les articles devront être envoyés pour expertise pour le 5 février 2024.

La feuille de style de la revue est disponible ici : https://journals.openedition.org/transatlantica/5220.

—

Bibliographie indicative

ANDREWS, David. Soft in the MiddleThe Contemporary Softcore Feature in Its Contexts, Columbus : Ohio State University Press, 2006.

BOURGET, Jean-Loup. Hollywood, la norme et la marge. Paris : Armand Colin Cinéma, (1998), 2005.

BROUWER, Ceciel. « The bigger picture. Rethinking curatorial approaches to photographs of childhood. » Curating Under Pressure, International Perspectives on Negotiating Conflict and Upholding Integrity. Dir. Janet Marstine et Svetlana Mintcheva. Londres : Routledge, 2020.

CAÏRA, Olivier. Hollywood face à la censure, Discipline industrielle et innovation cinématographique, 1915-2004. Paris : CNRS éditions, 2005.

COHEN, Karl F. Forbidden Animation: Censored Cartoons and Blacklisted Animators in America. Jefferson : McFarland, 2004.

FRASER, Nancy. « Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. » Social Text, no. 25/26, 1990, p. 56–80. JSTOR, https://doi.org/10.2307/466240. Accessed 6 Jan. 2023.

JACOBS, Lea. The Wages of Sin: Censorship and the Fallen Woman Film, 1928-1942. Berkeley : University of California Press, 1997.

LYONS, Charles. The New Censors, Movies and the Culture Wars. Philadelphie : Temple University Press, 1997.

MONTAGNE, Albert. CinémAction N° 167 Violence, censure et cinéma, Corlet Publications, 2018.

NACACHE, Jacqueline. Hollywood, l’ellipse et l’infilmé. Paris : L’harmattan, Collection Champs visuels, 2001.

NEWMAN, Cara L. Eyes Wide Open, Minds Wide Shut: Art, Obscenity, and the First Amendment in Contemporary America, 53 DePaul L. Rev. 121, 2003.

PAQUETTE, Catha, Karen KLEINFELDER, Christopher MILES. In and Out of View: Art and the Dynamics of Circulation, Suppression, and Censorship. New York : Bloomsbury Publishing USA, 2021.

PETERSON, Tamara L. « Censorship and the National Endowment for the Arts: An Analytical Look at the Enola Gay and Robert Mapplethorpe Controversies », Thèse de doctorat (1996).

https://scholarworks.wmich.edu/honors_theses/350

PHELAN, Peggy. « Serrano, Mapplethorpe, the NEA, and You: ‘Money Talks’: October 1989. » TDR (1988-), vol. 34, no. 1, 1990, p. 4–15. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1145999. 4 Jan. 2023.

ROEDER, George H. The Censored War: American Visual Experience During World War Two,

New Haven : Yale University Press, 1993.

SANDLER Kevin S. The Naked Truth, Why Hollywood doesn’t make X-Rated Movies. New Brunswick, New Jersey et Londres : Rutgers University Press, 2007.

SCHAEFER Eric (dir.) Sex Scene: Media and the Sexual Revolution. Durham : Duke University Press, 2014.

SHARP, Elaine B., ‪Yvette M. ALEX-ASSENSOH. Morality Politics in American Cities. Lawrence : University Press of Kansas, 2005.

WERBEL, Amy, « ’The Crime of the Nude:’ Anthony Comstock’s Raid on the Art Students League of New York and the Origins of Modern American Obscenity, ». Winterthur Portfolio 48, no. 4 (Winter, 2014): p. 249-282.

WERBEL, Amy, « The Influence of Art Censorship on New York Collectors in the Gilded Age », Journal of the History of Collections, Volume 33, 2, Juillet 2021, p. 323–339.

WILSON, John K., « Art, Censorship and the Battles over Public spaces ». Expression in Contested Public Spaces: Free Speech and Civic Engagement. Dir. Spoma Jovanovic. Lanham, Lexington Books, 2021.

—

Censoring, framing and regulating images in the Twentieth and Twenty-First Century United States

Deadline for submissions: September 16, 2023

full name / name of organization: Transatlantica (online journal of the French Association of American Studies [AFEA])

contact email: adrienne.boutang@univ-fcomte.fr

This issue of Transatlantica focuses on the regulation and restriction of images and visual imagery (painting, photography, comics, film and audiovisual media) in the United States. It aims to shed light on the norms, either implicit or explicit, governing the production, circulation and reception of disturbing or controversial images. The issue will cover both explicit regulatory mechanisms - the Motion Picture Production Code, for example, or federal, state, or local governments attempts to "shape visual citizenship" through propaganda (Roeder, 1993, 2) - and more diffuse mechanisms of control or protest, including the use of public opinion (pressure groups, press, social networks, boycott and blacklisting strategies, etc.).

The question of image regulation can be approached from an aesthetic perspective (censorship as a productive force, the aesthetics of litotes, good taste, etc.) and from a social perspective (the evolution of moral standards and mores, the emergence of new standards linked to processes of domination or subordination). Restrictions on the funding (state support or private sponsorships) and publication of images will also be considered (regulation/ limitation of public grants, regulation of promotional materials, such as posters, in the public space, etc.)

Questions authors might consider include the following:

Regulation, censorship and self-censorship mechanisms and their impact:

State censorship, legal issues

Internal regulatory practices, ranging from effective censorship to self-censorship, age-based categorization, restrictions based on specific distribution/exhibition contexts (the art world, publishing, creative industries: cinema, television and social media platforms, along with modes of resistance to these restrictions, as exemplified by the launching of the virtual gallery “Don’t Delete Art” in 2020).

Audience classification (vulnerable audiences, determined by moral panic mechanisms, the impact of globalization and consideration of alternative cultural policies). Topics may also include the regulation of paratexts (trailers, exhibition posters, etc.)

Regulation through funding and distribution, from the controversies sparked by National Endowment for the Arts grants to recent debates regarding representations of minority group members.

Assessing images: criteria for the regulation and reception of images.

How does reception contribute to the restriction, framing and legitimation of images circulating in the public space?

Aesthetic, ideological and moral criteria; justification of censorship through the assumption of vulnerable audiences. Suggested topics may cover not only prohibition mechanisms, but also productive resistances.

Particular attention will be paid to the distinction between the contexts in which images are distributed and consumed, and between public and private spaces.

Studies into the reception of, and discourses surrounding, controversial or transgressive images.

—

Abstracts of 250-300 words, in English or in French, along with biographical statements of 150 words, should be submitted at adrienne.boutang@univ-fcomte.fr by September 16, 2023.

Authors of selected proposals will be notified by October 7, 2023.

They will be invited to submit their essays for peer-review by February 5, 2024.

The journal stylesheet can be found at: https://journals.openedition.org/transatlantica/5220.