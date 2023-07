Vacations à l'IUT de Reims-Châlons-Charleville (Site de Châlons-en-Champagne)

Vacations à l’IUT RCC (Site de Châlons-en-Champagne)

BUT 1 et BUT 2. Département Carrières Sociales

Année universitaire 2023-2024

Nous recherchons des vacataires pour assurer des cours dans le département Carrières Sociales. Ces cours sont à destination des étudiants de BUT 1 et BUT 2.

Les cours proposés sont les suivants :

En BUT 1, cours de méthodologie : bureautique (documentation), usages du numérique, prise de notes

-Conception et créations de ressources à partir de différents logiciels : 10 h de TD pour 3 groupes : 30 heures

-Prise de notes et traitement de texte / documentation : 12h de TD pour 3 groupes : 36 heures.

En BUT 1, cours d’expression et de communication (les écrits professionnels) : 5 h de TP pour 6 groupes : 30 heures.

En BUT 2, cours d’expression et de communication avec un projet autour des pratiques d’écriture et de lecture (compétences écrites et orales) : 6h TP pour 6 groupes : 36 heures

Le programme, les objectifs et le descriptif des cours dont vous aurez la charge seront fournis par l’enseignant titulaire du département.

Si vous êtes intéressé(e) par ces cours, merci d’adresser votre CV (en précisant votre statut et vos disponibilités) à : aurelien.lorig@univ-reims.fr