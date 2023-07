Transferts culturels : Hollywood – Québec (Nouvelles Vues, n° 25)

Appel de textes

Nouvelles Vues, n°25 : « Transferts culturels : Hollywood – Québec »

C’est avec enthousiasme que nous partageons avec vous l’appel de textes pour le vingt-cinquième numéro de Nouvelles Vues intitulé « Transferts culturels : Hollywood – Québec », codirigé par Thomas Carrier-Lafleur (Université de Montréal) et BaptisteCreps (Université de Montréal).

Nouvelles Vues est une revue savante bilingue en libre accès consacrée aux pratiques, aux théories et à l’histoire du cinéma au Québec. Elle convie les réflexions entourant le cinéma québécois et le cinéma au Québec dans une perspective de renouvellement des approches traditionnelles de ces corpus, selon des champs et méthodes variés.

L’engouement actuel d’Hollywood pour le cinéma et les artistes québécois est-il propre à la période qui s’ouvre à la fin des années 2000 ? Pour répondre à cette question, étudier plus en profondeur l’histoire du rapport entre l’univers hollywoodien et la sphère artistique québécoise parait nécessaire. Est-il possible d’établir une généalogie du phénomène québécois à Hollywood, des balbutiements de la « Mecque du cinéma » jusqu’au rayonnement des artistes contemporains ?

Afin de dresser une histoire des transferts culturels entre Hollywood et le Québec, Nouvelles Vues sollicite des articles abordant l’une ou l’autre des thématiques suivantes :

- artistes québécois œuvrant à Hollywood ;

- artistes américains ayant œuvré au Québec ;

- films québécois traitant d’Hollywood ;

- films hollywoodiens embrassant une thématique québécoise ;

- histoire des collaborations québéco-hollywoodiennes.



Les propositions d’article devront contenir un titre, une brève notice biobibliographique, de même qu’un résumé d’un maximum de 500 mots et être envoyées aux trois adresses suivantes : nouvellesvues.qc@gmail.com, thomas.carrier‑lafleur@umontreal.ca et baptiste.creps@umontreal.ca au plus tard le 2 octobre 2023.

Vous trouverez l’appel détaillé en pièce jointe ainsi que sur le site de la revue.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe de la revue à l’adresse nouvellesvues.qc@gmail.com.