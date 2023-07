Michel Delon

L’Idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820)

Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2023

Le tournant des Lumières substitue l’Histoire à la Nature. L’idée d’énergie bouscule l’opposition entre le cœur et la raison, le libertinage et le sentimentalisme, la rêverie et l’engagement civique. Elle marque le savoir de l’Encyclopédie, l’utopie révolutionnaire et l’imagination romantique.

