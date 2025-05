Pierre Serna, La Révolution oubliée. Orléans, 1789-1820

Il ne se serait rien passé à Orléans pendant la Révolution. La ville aurait évité tout excès. Aucune rue, aucune plaque, aucun monument ne vient dire quel fut cet événement. Est-elle restée à ce point en marge de la Révolution ?

Marché des céréales, centre de redistribution de munitions et d’armes, Orléans se trouve à la fin du XVIIIe siècle au cœur de la prospérité du royaume. Pleinement engagée dans la mondialisation des échanges, la ville a notamment construit sa richesse sur la traite négrière, avec son port qui reçoit des marchandises coloniales et ses manufactures qui offrent le sucre le mieux raffiné de France. Sa stabilité politique est stratégique ; l’ordre public doit régner. La Révolution est pourtant bel et bien passée par là, transformant et divisant profondément la cité.

Pierre Serna porte un nouveau regard sur cette histoire effacée pour lui rendre la force de ses débats, de ses tensions sociales, de ses luttes. Il propose une histoire au plus près des citoyens-citadins et de leur quotidien. Raconter Orléans en Révolution, c’est penser l’événement du local au global. C’est aussi penser les revirements politiques et compromissions, comme les angoisses et espoirs d’une période qui ne cesse de nous interpeller.

Un extrait de l'ouvrage est disponible sur le site de l'éditeur.

Lire un compte-rendu de Maïté Bouyssy.

Pierre Serna est professeur à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne, membre de l’IHRF-IHMC et ancien directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française. Un entretien au sujet de son livre est disponible sur la page youtube de la librairie Mollat.