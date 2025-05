Laurent Jullier, Hemingway

Macho, alcoolique, vantard, massacreur de lions, qui de plus inactuel qu’Ernest Hemingway ? Méfions-nous des clichés et allons voir sous la carapace de cet écrivain qui en faisait des tonnes pour (se) prouver qu’il était un homme, un vrai. Chez lui la littérature est une fuite : écrire un monde parfait où dire revient à faire, où même la mort du héros est romantique. Pendant ce temps, les verres s’alignent sur le comptoir, et le fusil accroché au mur attend qu’on l’utilise.

Laurent Jullier est professeur des universités, un métier dont Hemingway pensait pis que pendre – une bande de racleurs d’os et de coupeurs de cheveux en quatre (ce qui n’est qu’en partie vrai). Il est par ailleurs l’auteur d’Héroïnes (avec Mélanie Boissonneau, Larousse, 2020) et de Qu’est-ce qu’un bon film ? (Armand Colin, 2002 ; rééd. 2021). Aux Pérégrines, il a publié Debord (2021).

