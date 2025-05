Adèle Cassigneul, Woolf

Virginia Woolf est une icône dont on a reproduit le visage à l’infini, dont on a usé certaines formules jusqu’à la corde : des images et des mots décontextualisés qui font écran, dépolitisant son oeuvre. Pourtant, celle-ci dialogue avec notre temps. En féministe, Adèle Cassigneul mêle les voix et les registres pour revisiter à l’oblique la figure de VW, mettre en valeur la pluralité de ses gestes (d’écrivaine, de journaliste, d’éditrice) et réfléchir à ses engagements politiques et littéraires, ainsi qu’à leurs limites.

Agrégée et docteure en littérature britannique, Adèle Cassigneul enseigne l’anglais et l’écriture dans le supérieur, publie des textes critiques et de la poésie en France et à l’étranger, édite la revue en ligne Outsider et est trésorière de la Société d’études woolfiennes. Autrice de Virginia Woolf et la photo-cinématographie, elle consacre ses recherches aux littératures féministes anglophones et à la critique créative.

