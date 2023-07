Rencontres de musicologie médiévale (Sorbonne)

Les Rencontres de musicologie médiévale sont proposées annuellement par le Groupe des médiévistes de la Société Française de Musicologie. Elles répondent au désir d’insuffler une dynamique disciplinaire, scientifique et humaine à la communauté des médiévistes français et francophones. Ces Rencontres, dont la première édition s’est tenue à Paris en juin 2021 et la deuxième à Montpellier en janvier 2022, sont un lieu d’échanges entre musicologues médiévistes, chercheurs des disciplines connexes, ainsi que divers acteurs de la musique et de la musicologie médiévales.

Elles sont l’occasion d’entendre des communications pendant lesquelles sont présentés des travaux achevés, des recherches en cours ou des projets scientifiques et artistiques. S’y ajoute un volet de réflexion disciplinaire sur la recherche, l’enseignement et la diffusion de la musique médiévale, mené sous forme de courtes communications, de tables rondes et d’ateliers.

APPEL À COMMUNICATIONS

Appel RMM4

L’appel s’adresse à la communauté musicologique, chercheurs comme étudiants de master et de doctorat, aux chercheurs des disciplines connexes, et aux autres acteurs de la musique médiévale, tels les interprètes, luthiers, programmateurs ou médiateurs culturels. Les communications devront se faire en français.

Cette année, l’appel comprend trois volets :

- Un appel à communications libre, ouvert à tous les sujets de recherche liés à la musique médiévale.

- Un appel plus spécifique, encourageant les propositions sur les thématiques suivantes :

• théâtre et musique au Moyen Âge

• la performance du texte, avec ou sans musique, au Moyen Âge

• les grands rhétoriqueurs et la musique

- Un appel destiné aux étudiants de master afin qu’ils présentent leur travail de recherche en cinq minutes lors d’une session

dédiée. Il est également possible, pour les étudiants de master ou doctorat, de proposer une communication plus longue.

Les propositions de communication ne devront pas excéder 300 mots. Outre les informations habituelles, on y trouvera le statut du communicant, son affiliation éventuelle, le format et la durée souhaités (dans la limite de 30 mn). Les Rencontres se voulant avant tout un lieu d’échanges sans format prédéterminé, les communicants ne doivent pas hésiter à proposer des formules originales. En outre, il est possible de proposer une communication faisant intervenir plusieurs personnes, ainsi qu’une session de plusieurs communications.

Les propositions devront être envoyées à l’adresse rmm@sciencesconf.org avant le 30 septembre 2023.

CALENDRIER

30 septembre 2023 : clôture de l’appel à communication

17-19 janvier 2024 : quatrième édition des Rencontres de musicologie médiévale (Sorbonne Université, Centre Clignancourt, 2 rue Francis de Croisset, Paris 18e)

ORGANISATEURS

Océane Boudeau (Universidade Nova de Lisbonne et SAPRAT/EPHE, Paris)

Guillaume Bunel (Sorbonne Université, IReMus)

Isabelle Ragnard (Sorbonne Université, IReMus)

Anne-Zoé Rillon-Marne (UCO, Angers ; IReMus)

Gaël Saint-Cricq (Université Lumière Lyon 2, IHRIM)