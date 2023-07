Cultures urbaines dans la France contemporaine (NEMLA 2024, Boston, Massachusetts)

Ce panel aura lieu dans le cadre de la conférence annuelle de la NEMLA à Boston dans le Massachusetts (USA) du 7 au 10 mars 2024.

Le panel sera l'occasion d'analyser l'apport des cultures urbaines à la culture française contemporaine dans son ensemble. Il s'agira notamment de voir comment les études postcoloniales ou décoloniales qui se sont fortement developpées depuis les emeutes "urbaines" de 2005 ont influencé la litterature urbaine ou la musique rap. Nous nous pencherons donc surtout sur le rap "engagé" ou les oeuvres littéraires qui articulent une reflexion sur les liens entre la France et ses anciennes colonies, permettant ainsi de redéfinir l'identité francaise au 21ème siècle. Les communications pourront se faire en anglais ou en français (voir la version anglaise ci-dessous).

Pour plus d'informations, et pour soumettre vos propositions, veuillez consulter le site de la NEMLA :

https://www.buffalo.edu/nemla.html

—

This panel seeks to analyze the development of urban cultures in France, especially urban literature and music while taking into account the impact of postcolonial studies in France since 2005, the year of the "urban riots". The panel also aims to analyze the importance of the political aspect of urban culture as well as the influence of American (especially African-American) culture on French production.

Possible themes include :

· Urban literature and "banlieue" culture

· The literary aspect of French rap

· Urban culture and postcolonial studies

· French Caribbean rap

· Urban culture and social activism

· The American influence

· Global "Francophone" hip-hop

· Urban culture outside of Paris (Lyon, Marseille, etc)

· Urban culture and the French Republic

· French trap music