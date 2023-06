Thomas Hardy, Loin de la foule déchaînée (éd. Sophie Chiari)

Édition et traduction de Sophie Chiari.

Dans le comté rural du Wessex, Gabriel Oak demande en mariage la jolie Bethsabée Everdene, offrant à cette orpheline désargentée une situation confortable et la promesse d’une vie heureuse. Farouchement attachée à son indépendance, la jeune femme se refuse à lui. Elle hérite bientôt d’une propriété à Weatherbury, qu’elle décide de gérer seule, en maîtresse femme. Alors que tout semble lui sourire, Bethsabée se retrouve en proie aux désirs de Boldwood, un riche fermier, puis de Troy, un sergent sans foi ni loi, et enfin de son premier soupirant, le fidèle Oak, qui, par le plus grand des hasards, s’est fait engager par celle qu’il avait résolu d’oublier. Ce quatuor amoureux va se déchirer et semer le trouble dans le cœur et la vie de l’héroïne

Loin de la foule déchaînée, chef-d’œuvre de Thomas Hardy, fait au gré des saisons le récit de vies tumultueuses et d’amours contrariées au sein d’une nature aussi spectaculaire qu’impitoyable.