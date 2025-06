Francis Picabia, Jésus-Christ Rastaquouère

“Ne travaillez pas, n’aimez pas, ne lisez pas, pensez à moi ; j’ai trouvé le rire nouveau qui donne le laissez-passer. Il n’y a rien à comprendre, vis pour ton plaisir, il n’y a rien, rien, rien que la valeur que tu donneras toi-même à tout.”

Se moquer sans répit, tout dézinguer : voilà le seul programme de ce livre incroyable, introuvable depuis près de 15 ans. Picabia, féroce, met à mal les idées, les sentiments, les principes, les conventions, déconstruit la réalité, rit de tout et de rien, et même de lui. Un véritable livre de chevet impertinent, construit de fulgurances poétiques teintées de dérision, de nihilisme, qui dérangent autant qu’elles amusent. Jugez plutôt : ‘‘Je ne donne ma parole d’honneur que pour mentir’’, ‘‘Ah ! cachez-vous donc pour manger, mais faites l’amour dans les arbres en hiver, et en été, en sortant du bain, au bord de la mer.’’ Ou encore : ‘‘Le plus grand plaisir est de tricher, tricher, tricher, toujours tricher. Trichez donc, mais ne le cachez pas ! Trichez pour perdre, jamais pour gagner, car celui qui gagne se perd lui-même.’’ Jouer, c’est vivre... Tricher aussi.

Sans aucun doute le grand texte de Dada à Paris et le chef-d’œuvre littéraire de Picabia, dont il est à l’image : brillant, scandaleux, provocateur, désinvolte. Ridiculisant l’art et les artistes, la littérature et les écrivains, les bourgeois et les poètes, rejetant toute forme d’autorité, Jésus-Christ Rastaquouère est exemplaire de l’esprit d’une époque.

Lire les premières pages pages...