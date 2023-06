Études théâtrales, n° 72-73 : "Théâtre et Exil" (Jonathan Châtel, Pierre Piret, dir.)

Théâtre et Exil, actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 15-17 mai 2019, sous la direction de Jonathan Châtel et Pierre Piret, Études théâtrales, n° 72-73, 2023.



Ce que les médias appelaient en 2015 la « crise des réfugiés », avec pour sombre arrière-fond la montée des nationalismes en Europe et dans le monde, générait une multiplication de réponses dramaturgiques, scéniques, chorégraphiques. Aujourd’hui, cette situation est devenue structurelle et a bouleversé le paysage artistique européen. La migration est devenue un thème privilégié dans les arts et au théâtre en particulier, art citoyen par excellence.

Or, la « migration », dans son acception actuelle, politique et médiatique, résiste aux modes de pensée spécifiques que le théâtre produit. Elle est en effet abordée le plus souvent, d’une part, comme une problématique générale et abstraite, qui concerne des masses et non des individus, qui appelle donc un traitement gestionnaire, d’autre part, comme l’expression d’une crise politique globale et inédite. Face à la masse de ces chiffres et statistiques ou devant des questions politiques qui semblent ne pouvoir trouver de réponses que systémiques, l’art théâtral a souvent des difficultés à se positionner.

Dans ce numéro d’Études théâtrales, nous avons voulu décaler la perspective en nous focalisant sur la dimension de l’exil, qui transforme la « migration » en expérience, qui déplace le regard du général au particulier, qui privilégie la proximité et l’écoute de la complexité des destins individuels – là où le théâtre opère.



Sommaire

Prochainement accessible en ligne via Cairn…



Jonathan Châtel et Pierre Piret, Introduction



Georges Banu, Le metteur en scène face au défi de l’exil



Jean-Pierre Sarrazac, L’Exil d’Inferno… À l’origine d’une réinvention de la dramaturgie strindbergienne (En marge de Strindberg, L’Impersonnel)



Christiane Page, Charlotte Delbo : de l’exil forcé à l’exil intérieur



Charline Lambert, Radovan Ivšić : l’exil comme écart et conquête d’un « autre théâtre »



Amos Fergombé, Des corps subtils et subtilisés : l’expérience poétique d’exil de Serge Aimé Coulibaly



Florence Baillet, L’expérience de l’exil dans Perikizi d’Emine Sevgi Özdamar : corps, carnavalesque et animalité



Pierre Piret, De l’exclusion à l’exil. Les Paravents, de Jean Genet



Sylvie Chalaye, Dramaturgies afro-contemporaines : du sentiment d’exil à la conscience diasporique



Kossi Efoui, Entretien avec Jonathan Châtel : « Ce qui compte dans l’exil, c’est qu’une chose inattaquable ait pu traverser la distance »



Yassaman Khajehi, Le printemps et le corps en exil dans les pièces de Mohsen Yalfani



Catherine Naugrette, D’une langue l’autre : le théâtre de Beckett



Sandrine Le Pors, Poétique d’un dérèglement : dramaturgie vocale de l’exil et trajectoires du son dans la trilogie Chto suivi de Mon Képi blanc et 12 Soeurs slovaques



Joseph Danan, Le drame des migrants : entre pièce documentaire et fiction



Erwin Jans, Songerie d’un migrant. À propos du théâtre de Mokhallad Rasem



Emmanuel Wallon, Représentations du réfugié : logiques de blocage et lieux de passage



Élise Deschambre, Ithaque (Notre Odyssée 1) de Christiane Jatahy : dispositif scénique et expérience exilique



Cyrielle Dodet, Mettre en scène l’exil, une expérience contrapuntique ?



Maria Chiara Provenzano, Mare Nostrum cotidianum. Naufragés et exilés entre théâtre citoyen et théâtre d’art



Roberto Fratini Serafide, L’exil, entre participation et immersion