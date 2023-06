Métamorphoses du réel dans la littérature francophone contemporaine / Metamorphosen des Realen in der frankophonen Gegenwartsliteratur (Ratisbonne)

Métamorphoses du réel dans la littérature francophone

Organisation : Jochen Mecke et Melanie Schneider

Du 6 au 8 juillet au Altes Finanzamt à Ratisbonne.

Le colloque se consacrera à la tendance, observée dans la littérature francophone contemporaine, à intégrer le réel sous de multiples formes, telles que documents, autobiographies, factographies ou photos, et s’interrogera sur les procédés et stratégies par lesquels le réel entre dans la fiction et sur les transformations qu’il subit dans ce cadre.

Le colloque est soutenu par la fondation universitaire Hans Vielberth de Regensburg et la Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Avec l’aimable soutien de la fondation Pro Arte, une lecture avec l’écrivain Arno Bertina aura lieu le jeudi 06.07.2023 à 19h00 dans le Kaufmannsgewölbe (sous-sol de la Haus der Begegnung, Hinter der Grieb).

Voir le détail du programme…

—

Metamorphosen des Realen in der frankophonen Gegenwartsliteratur

Wir möchten Sie ganz herzlich zu dem Kolloquium "Métamorphoses du réel dans la littérature francophone" einladen, das vom 6.-08. Juli im Alten Finanzamt stattfindet.

Das Kolloquium widmet sich der in der französischsprachigen Gegenwartsliteratur zu beobachtenden Tendenz, das Reale in vielfältigen Formen wie zum Beispiel Dokumente, Autobiographien, Faktographien oder Fotos zu integrieren und fragt nach Verfahren und Strategien, durch welche das Reale Eingang in die Fiktion findet und welche Veränderungen es in diesem Zuge erfährt.

Die Tagung in französischer Sprache wird von der Regensburger Universitätsstiftung Hans Vielberth und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Pro Arte findet am Donnerstag 06.07.2023 um 19.00 Uhr eine Lesung mit dem Schriftsteller Arno Bertina im Kaufmannsgewölbe (Kellergeschoss im Haus der Begegnung, Zugang über Außentreppe, Hinter der Grieb, 93049 Regensburg) statt.

Programm des Kolloquiums…

Pressemitteilung…