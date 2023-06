La formule au Moyen Âge 6, 2024 (Troyes)

Appel à communications

La formule au Moyen Âge 6, 2024



Pour sa sixième édition, le colloque bisannuel sur la formule au Moyen Âge aura lieu les 18, 19 et 20 juin 2024, sous l’égide de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et en collaboration avec l’Université du Mans et IDEA.



La manifestation se déroulera dans un haut-lieu du Moyen Âge champenois : la ville de Troyes. Elle sera l’occasion d’approfondir une réflexion interdisciplinaire sur la notion de formule et de s’interroger sur ce que ce terme recouvre dans les différents champs de recherche étudiés.



De façon générale, la formule se caractérise par un figement ou une régularité plus ou moins marqués laissant la place, en creux, à l'innovation. On sait qu’à travers la stabilité de la forme transparaît une volonté de permanence : la répétition délibérée d’une formule vise à assurer la continuité d’une tradition. Paradoxalement, celle-ci légitime et permet l’innovation ou la variation.



Les modes de pensée et de représentation médiévaux sont profondément marqués par l'usage de reprises et de régularités attendus et reconnaissables. Si la recherche ne conçoit plus les formules comme de simples coquilles vides ou des expressions ayant perdu leurs sens, il convient désormais d’analyser plus avant les mécanismes et les agents par lesquels le sens acquiert un surplus ou subit un glissement.



Ce colloque international et interdisciplinaire invite les médiévistes de toutes disciplines – histoire, littérature, linguistique, musicologie, droit, histoire de l’art, théologie, etc. – à contribuer à ces réflexions.



D’ailleurs la richesse du patrimoine local – Chrétien de Troyes, Rachi, les foires de Champagne, l’abbaye de Clairvaux, le vitrail, la statuaire, etc. – offre à elle seule matière à étudier les circulations, transmissions et diffusions des pratiques, des modèles et des savoirs dans l’ensemble du monde médiéval (Ve-XVe siècle).

—



Les propositions de communications (25 minutes) ne devront pas excéder 500 mots et sont à soumettre pour le 15 novembre 2023 sur le site du colloque :

https://formulemedievale.wordpress.com/.

Les langues acceptées sont le français, l’anglais et l’espagnol.

Les frais de transport et d’hébergement seront à la charge des participants ; les déjeuners seront pris en charge par le colloque. Des frais d’inscription modestes (inférieurs à 50 euros) seront demandés aux participants. Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

—

Comité d’organisation :



Florence Dumora (florence.dumora@univ-lemans.fr)



Elise Louviot (elise.louviot@univ-reims.fr)



Axelle Neyrinck (axelle.neyrinck@univ-reims.fr)