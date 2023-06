Adeline Desbois-Lentile, Alice Tacaille (dir.), Poésie et Musique au temps de Louis XII

Poésie et Musique au temps de Louis XII

Sous la direction d'Adeline Desbois-Ientile et Alice Tacaille

Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 2023

Et si l'on pouvait retrouver des pièces chantées dans les corpus poétiques ? Réinterpréter la place de la poésie et relire le théâtre en analysant autrement leur articulation à la musique ? Littéraires et musicologues étudient dans ce volume les liens entre poésie et musique autour de 1500.

