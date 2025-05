Brigitte Louichon (dir.), Comparaisons et connexions en didactique de la littérature

Depuis que Durkheim, dans les premières pages du Suicide, a énoncé son célèbre précepte : « on n’explique qu’en comparant », la comparaison est au cœur des recherches en sciences sociales. La didactique de la littérature est un espace scientifique dans le cadre duquel se développent des recherches à visée comparative ou utilisant des méthodologies comparatives. Cet ouvrage vise à rendre compte et expliciter ces perspectives qui permettent de dénaturaliser les objets par le déplacement du regard,

d’observer des récurrences et des singularités, d’expliquer des phénomènes, de proposer des classements et des typologies, de modéliser, conceptualiser, généraliser.

Il propose de revenir sur un certain nombre de recherches récentes de ce point de vue, en explicitant les enjeux, les visées et les démarches suivies ; il interroge les visées heuristiques mais aussi formatives de la comparaison et se clôt sur une partie consacrée aux connexions avec d’autres champs scientifiques (la sémantique, la didactique de la philosophie ou des sciences). En se focalisant sur la question des comparaisons et des connexions, le lecteur est invité à voyager de la France à la Belgique, au Québec et au Luxembourg, du passé au présent, à découvrir des pratiques de classes maternelles, primaires, secondaires et universitaires, à s’intéresser aux élèves, aux enseignants, aux formateurs et aux chercheurs