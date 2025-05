Lía Mallol de Albarracín et María Victoria Urquiza (dir.), Sur la vaste mer...Etudes sur des littératures d'expression française.

Por el ancho mar… Estudios sobre literaturas de expresión francesa

Sur la vaste mer… Études sur des littératures d’expression française

En ligne: https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=20484

On trouvera ici réunis les travaux de professeurs et de chercheurs qui appartiennent majoritairement à l’Association Argentine de Littérature Française et Francophone (AALFF) et dont les productions soutiennent la section « Navigation ». Dans la section « Au large » sont regroupés les contributions de collègues experts qui nous ont accompagnés pendant le Ve Congrès International de Littérature Française et Francophone qui s’est tenu à la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université Nationale de Cuyo entre le 10 et le 12 mai 2023. La section « Nouveaux ports » contient les interventions d’étudiants qui pour la première fois faisaient face à ce type d’activités et que nous avons bien voulu stimuler.

La nature de notre objet de recherches et les préférences linguistiques des auteurs et des autrices nous ont amenés à accepter des articles tant en français qu’en espagnol. Le but de cette publication est la communication et le partage de connaissances et d’expériences ayant pour fondement les littératures écrites en langue française. Nous souhaitons le développement et d’une passion en commun et de la discipline tant pour les chercheurs et chercheuses que pour les lecteurs et lectrices de ce volume.

Sommaire



PRESENTACIÓN | PRESENTATION

Lía Mallol de Albarracín y María Victoria Urquiza .................. 8



Lía Mallol de Albarracín y María Victoria Urquiza ................ 11



ALTA MAR | AU LARGE

« Mélancolie de gauche » et écrivain.es de langue française : un imaginaire

hexagonal ?

Chloé Chaudet ............................................................................. 15



Le tournant écologique de la littérature française.

Le paradigme de la traduction des milieux vivants chez Alain Damasio,

Vinciane Despret, Elisabeth Filhol et Emmanuelle Salasc

Jean-Paul Engélibert ................................................................... 36



José Bianco lee a Proust. Marcel perdido y recobrado

Walter Romero ............................................................................ 57



Formes de la mémoire en littérature française contemporaine

Dominique Viart ......................................................................... 73



NAVEGACIÓN | NAVIGATION



Cartas ficcionales en À la recherche du temps perdu

Clara Berdot ............................................................................... 101



Umus de Fabienne Kanor : retour et détours de la mémoire dans un lieu

malgré tout

María Celeste Biorda ................................................................ 117



Exploration d’un roman populiste et de sa transposition à l’écran : L’Hôtel

du Nord d’Eugène Dabit, 1929

Amelia María Bogliotti ............................................................. 128



C’est quelque chose de toi: escritura y ausencia en el epistolario de Gustave

Flaubert

Jorge Luis Caputo ...................................................................... 147



La casa de vidrio en Aniquilación (2022) de Michel Houellebecq

Valeria Castelló-Joubert ........................................................... 159



Nerval, un pseudofotógrafo en Oriente: progreso, imaginación y realismo

Mariana de Cabo ....................................................................... 167



Celos e improductividad en Un amor de Swann y Sonata a Kreutzer

Malena Brenda Ferranti Castellano ........................................ 178



La “Épitre aux muses sur les romantiques” de Jean-Pons-Guillaume Viennet

(1824): debates en torno al Romanticismo en la Francia de la década de

1820

Alba Mercedes González .......................................................... 194



Des voix dissonantes aux XVIIIe et XIXe siècles : colonisation, esclavage et

racisme dans la littérature. Synthèse d’un Mémoire de Licence

María Amelia Grau-Baez .......................................................... 207



Las figuraciones de lo femenino en Le coeur à rire et à pleurer (1999), de

Maryse Condé, y La femme aux pieds nus (2008), de Scholastique Mukasonga

Quimey Juliá .............................................................................. 216



Cuerpos expuestos: emociones y extimidad en Mira las luces amor mío

(2021 [2014]) de Annie Ernaux

Noelia Martino .......................................................................... 226



Los Mardis a través de la correspondencia: formas de sociabilidad en

Mallarmé

Ramiro Miguez .......................................................................... 236



Imagen y fotografía en la producción literaria de Annie Ernaux

Claudia Moronell ...................................................................... 244



Ruskin, Proust y la Vierge Dorée: de la idolatría hacia el autor a la idolatría

hacia la obra

Francisco Salaris Banegas........................................................ 258



¿Improductividad o inutilidad? La figura del intelectual en Michel

Houellebecq

Fernando Agustín Urrutia ....................................................... 267



La angustia adecuada. Una aproximación a la poesía de Michel Houellebecq

Fernando Agustín Urrutia ....................................................... 282



Educación e Historia: análisis del concepto “humor” en Las Preciosas

ridículas de Molière (1659)

Verónica Irene Volpiansky y Ariel Alexander Alvino Barraza

.................................................................................................... 296



Le dernier tango du Grand Soir : la ville dans Bastille tango de Jean-

François Vilar

Bernabé Wesley ........................................................................ 312



PUERTOS NUEVOS | NOUVEAUX PORTS



La presencia de elementos naturales en tres poetisas francesas

contemporáneas: Béatrice Marchal, Isabelle Lévesque y Emmanuelle Riva

Ana Federica Distefano ............................................................ 330



El teatro del absurdo en las obras El Rey se muere de Ionesco y Final de

partida de Beckett

Danila Echegaray Quiroga ....................................................... 343



Ken Bugul y el árbol como reflejo de una vida

Martín Eduardo Hanono Pino .................................................. 352



El simbolismo del pájaro y la figura del poeta en Edgar Allan Poe, Charles

Baudelaire y Rubén Darío

Luciana Micaela Urquiza .......................................................... 359



Absurdo y suicidio: El Mito de Sísifo de Albert Camus y Las Sillas de Ionesco

como respuesta al siglo XX

Ana Belén Vega Bayarri ............................................................ 368