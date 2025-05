Laetitia Gonon, Bérengère Moricheau-Airaud, Cécile Narjoux et Roselyne de Villeneuve (dir.), Le style des romans feel good d'expression française

Ce livre s’intéresse au roman feel good contemporain d’expression française : il revient sur cette catégorie venue des États-Unis, qui représente depuis une quinzaine d’années une part importante du marché du livre.

L’ouvrage réunit deux entretiens avec des autrices et une éditrice et des études menées par des universitaires sur ces romans « qui font du bien », en privilégiant la question de l’écriture et du style.

Souvent décrié par la critique littéraire, ce style est-il variable d’un auteur à l’autre, d’un roman à l’autre ? Quelles sont ses caractéristiques principales ? Et comment expliquer son succès ? Les chapitres permettent d’aborder ces questions de la genèse de l’écriture jusqu’à la mise en place des romans en librairie.

—

Laetitia GONON est maîtresse de conférences en langue et stylistique françaises à l’université de Rouen Normandie.

Bérengère MORICHEAU-AIRAUD est maîtresse de conférences en langue et littérature françaises à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Cécile NARJOUX est professeure en langue française à université de Paris Cité.

Roselyne de VILLENEUVE est maîtresse de conférences en stylistique à Sorbonne Université.