Patrizia Cavazzini, Pierre Curie, Maria Cristina Terzaghi (dir.), Artemisia. Héroïne de l'art

Catalogue de l'exposition Artemisia Gentileschi. Héroïne de l’art, présentée au Musée Jacquemart-André, Paris (19 mars - 29 juin 2025).

Artiste importante de l’ère baroque, Artemisia Gentileschi (1593-v.1656) s’est imposée dans l’histoire de l’art par sa carrière exceptionnelle, à une époque où l’exercice de la peinture était presque exclusivement réservé aux hommes.

Personnalité au destin hors norme, elle a fait de son art un moyen d’affirmer son existence et de défier les normes de son temps. Née à Rome et formée dans l’atelier de son père Orazio Gentileschi, Artemisia embrasse la révolution caravagesque qui se joue en Italie dans les premières décennies du xviie siècle. Transcendant les tragédies personnelles qui ont jalonné sa vie, Artemisia a créé un corpus d'œuvres d’une extraordinaire puissance visuelle, dramatique et émotionnelle.

Cet ouvrage richement illustré, accompagnant l’exposition « Artemisia. Héroïne de l’art », offre une perspective renouvelée sur l'œuvre d’Artemisia Gentileschi, replacée dans son contexte historique, culturel et biographique. Éclairant les multiples facettes de la carrière de l’artiste, ce catalogue approfondit aussi l’analyse de son statut de peintre femme, de ses méthodes de création et de ses rapports avec l’héritage artistique de son père et de Caravage. En s’appuyant sur l’analyse de ses oeuvres majeures et sur des attributions récentes, les contributions de spécialistes démontrent l’originalité de son style, entre influences et innovations, et soulignent son importance dans l’histoire de l’art occidental du xviie siècle.

