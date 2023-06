Bourses de rédaction pour les jeunes chercheurs en études théâtrales et de performance

Appel à candidatures :

Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada (TRIC/RTAC)

Bourses d’écriture 2023-2024 (inspirées de la NAISA’s Writing Fellowship)



Bourses de rédaction pour les personnes chercheuses émergentes et en début de carrière en études théâtrales et de performance

Publication au printemps 2023



DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 1er août 2023



Objectif : Promouvoir un environnement collégial, productif et favorable à la rédaction universitaire et au mentorat dans les domaines du théâtre et de la performance.



Pour toute question, communiquez avec Selena Couture, rédactrice adjointe (sensibilisation), par courriel : couture2@ualberta.ca en incluant le courriel de TRIC/RTAC en cc : tric.rtac@utpress.utoronto.ca



Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada (TRIC/RTAC) sera promoteur d’un programme annuel de bourses de rédaction en vue de soumettre un article à une revue universitaire professionnelle. La contribution à TRIC/RTAC n’est pas obligatoire, mais est vivement encouragée.



Les bourses entendent appuyer la recherche émergente – des universitaires des cycles supérieurs, des membres du corps professoral en début de carrière et des personnes dans le domaine de la recherche communautaire. Les personnes admissibles sont celles qui œuvrent dans les domaines interdisciplinaires des études théâtrales ou des Performance Studies quel que soit leur lieu de résidence sur l’île de la Tortue, au Québec et au Canada.



Nous encourageons particulièrement les candidatures de personnes chercheuses visées par l’équité, notamment de communautés et de domaines de recherche actuellement sous-représentés.



La première cohorte de trois à quatre personnes sera jumelée à un·e membre du comité de rédaction de TRIC/RTAC ou à un·e universitaire d’expérience possédant des connaissances pertinentes du sujet. Les titulaires de la bourse participeront, aux côtés de la co-rédaction de TRIC/RTAC, à environ quatre rencontres virtuelles réparties sur l’année universitaire, de septembre à avril. Durant ces mois, les titulaires développeront leur résumé d’article et rédigeront des ébauches en vue de soumettre l’article à une revue en avril.



Les personnes boursières recevront un encadrement tout au long du processus de rédaction d’un article en vue de le soumettre pour publication à TRIC/RTAC ou à une autre revue pertinente d’ici la fin de la bourse. Les structures, les méthodes et les attentes en matière de rédaction, à l’intérieur et à l’extérieur du milieu universitaire, feront partie intégrante du programme de mentorat. Les responsables de la rédaction ainsi que le comité de rédaction de la revue prévoient organiser un événement pour souligner l’inauguration du programme lors du colloque 2024 de la Canadian Association for Theatre Research/Association canadienne de la recherche théâtrale (CATR/ACRT), de façon virtuelle ou en personne.



Admissibilité :

Le programme de bourses est destiné aux personnes en recherche communautaire, aux universitaires des cycles supérieurs, aux universitaires non titulaires sans appartenance institutionnelle et aux membres du corps professoral en début de carrière qui souhaitent publier dans une revue professionnelle, scientifique et canadienne.

Les coauteur·es peuvent postuler – veuillez soumettre une seule demande et joindre une biographie pour chaque personne.

Les auteur·es ayant déjà publié dans TRIC/RTAC ne sont pas admissibles. Les articles en cours d'évaluation éditoriale ne peuvent être soumis.

Les titulaires de la bourse ne sont pas tenus de soumettre leurs manuscrits pour évaluation à TRIC/RTAC, mais la rédaction accueille et encourage les soumissions à la revue.



Dossier de candidature :

Titre de l'article

Résumé (maximum 300 mots) : Une description succincte de la proposition de publication (par exemple, le sujet, l’hypothèse, le cadre théorique, les questions, les exemples ou les sources de données, la méthodologie, les résultats ou conclusions). Pour des conseils, suivez ce lien : Inside Higher Ed: Writing an Effective Abstract (en anglais).

Bibliographie (10 références maximum)

Énoncé d’une page (à double interligne) décrivant votre rapport à ce travail de recherche, ses enjeux, comment celui-ci se rapporte aux études théâtrales et aux Performance Studies, ainsi que les intérêts et les retombées potentielles de votre contribution globale pour les études et le travail artistique dans les domaines du théâtre et de la performance.

Biographie de l’auteur·e : Indiquez vos précédentes publications et les manuscrits en cours d’évaluation.

En cas de préférence pour un·e mentor·e, veuillez fournir deux ou trois noms (avec des hyperliens) parmi les membres du comité de rédaction de TRIC/RTAC ou un·e spécialiste du domaine de recherche proposé. La personne envisagée comme mentore ne doit pas avoir déjà travaillé avec vous dans un rôle de direction, de mémoire ou de thèse ou d’autres formes de mentorat.

—

Comité d’évaluation

Les candidatures seront vérifiées pour assurer leur exhaustivité, et les dossiers complets seront acheminés à un sous-comité du comité de rédaction qui recommandera la sélection à la co-rédaction de TRIC/RTAC en fonction des notes et des commentaires attribués à partir des critères ci-dessous. La rédaction sélectionnera les personnes boursières et déterminera des mentor·es potentiel·les pour chaque personne. Les mentor·es porteront le titre de Mentor·es de la bourse de rédaction de la revue TRIC/RTAC.



Critères d’évaluation :